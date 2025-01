Laval Boulianne achète Alma Mazda

Alma Mazda vient de changer de mains. Laval Boulianne a confirmé au Journal Le Lac-St-Jean qu’il s’est porté acquéreur du concessionnaire automobile situé sur l’avenue du Pont Sud.

L’homme d’affaires bien connu a précisé que les documents officialisant la vente du commerce ont été signés juste après Noël avec la propriétaire actuelle de la concession Mazda, Mélanie Gagné, et son oncle Réjean Gagné.

Laval Boulianne n’a pas voulu dévoiler le montant précis de la transaction, mais il a reconnu qu’elle se chiffre en millions de dollars.

« Ça coûte toujours cher. Je ne vous dirai pas combien, mais c’est un peu fou dans le monde de l’automobile, parce que c’est un marché très convoité par beaucoup de monde. La transaction comprend les bâtiments, les terrains et tout l’équipement. »

Laval Boulianne, qui est déjà propriétaire de Mercedes-Benz Saguenay ainsi que Saguenay Volkswagen et Alma Volkswagen, prévoit qu'il devrait prendre les commandes d’Alma Mazda à la fin février au plus tard. Il reste encore des détails à régler dit-il, notamment avec Mazda, ce qu’il fera avec son partenaire d’affaires Daniel Côté.

Deux concessions voisines

Son désir d’acheter cette autre concession, qui vient de se concrétiser, tient notamment du fait qu’Alma Volkswagen est voisin d’Alma Mazda.

« Mon intérêt particulier, c’est qu’en étant juste à côté, il y a de la synergie à faire. On pourra jumeler des services, s’entraider et profiter pleinement de nos espaces respectifs. »

Laval Boulianne se dit très fier d’avoir réussi à conclure cette transaction après plusieurs années d’efforts.

« Ça fait 4 à 5 ans que je discutais avec Réjean Gagné. Je l’appelais toutes les années, mais il n’était pas prêt. Deux semaines avant Noël, je voulais l’appeler, mais c’est finalement lui m’a appelé. On s’est rencontré 7 à 8 fois et on est finalement arrivé à une entente. »

Les employés rencontrés Alma Mazda compte présentement une douzaine d’employés. L’homme d’affaires ajoute qu’ils ont déjà été rencontrés pour être informés du changement de propriétaire.

Et même s’il vient d’acquérir sa 4e concession automobile dans la région, en plus des autres entreprises qu’il possède, Laval Boulianne laisse entendre que ce n’est peut-être pas sa dernière.

« Il y a encore d’autres possibilités qu’on regarde, confie l’homme d’affaires en terminant, mais je préfère ne pas en parler pour l’instant. »