Hausse marquée du prix à la pompe dans la région

Après avoir été sous les normales pour le coût de l’essence durant la fin de semaine dernière, il fallait s’attendre à un retour de l’ascenseur assez marqué, alors qu’une augmentation de 20¢ a lieu ce mardi matin.

Selon les données de la Régie de l’essence, le coût à la pompe serait passé de 1,55 $ à 1,75 $ durant la nuit. Cette situation cause plusieurs écarts prononcés dans la région. À Saguenay, la majorité des stations d’essence affichent 1,75 $, mais en cherchant bien, les consommateurs pourraient voir des stations à 1,55 au moment d’écrire ces lignes.

La situation est semblable au Lac Saint-Jean, alors que plusieurs municipalités affichent des prix avoisinant 1,75 $, malgré que certaines stations vendent leur essence à 1,85 $. Pour voir l’ensemble des prix dans la région, consultez le site Internet de la Régie de l’essence, au https://regieessencequebec.ca/ .