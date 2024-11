Norbleu : Des marques reconnues regroupées sous une nouvelle identité

Contenu commandité

Norbleu, une nouvelle identité corporative qui réunit sous un même nom différentes marques développées avec passion. Basée à Alma, l'entreprise familiale profite d’une solide réputation grâce à des marques reconnues telles que Bleuet Royal, Verifruit, Laura Secord et nouvellement, Chocolat Lulu. Norbleu symbolise aujourd’hui l'aboutissement de dix années de croissance, marquées par des acquisitions, de l’innovation et un engagement familial inébranlable.

Bleuet Royal a constitué le premier pas vers la création de Norbleu. Né de l’acquisition d’une petite entreprise de Charlevoix et de quelques bleuetières situées au nord du Lac-Saint-Jean, l’entreprise s’est rapidement taillée une place dans le secteur des bleuets sauvages frais au Québec. Grâce au profond désir d’entrepreneuriat qui animait les membres de la famille Plourde, Bleuet Royal a connu une croissance considérable depuis son acquisition. « Nous avions en tête de valoriser le bleuet sauvage en tant que richesse régionale », explique David Plourde co-propriétaire de Norbleu.

Leur passion pour le bleuet sauvage les mena à créer Verifruit en lançant un produit unique, des fruits congelés enrobés de chocolat, avec comme produit vedette le bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean. Cette initiative a marqué un véritable tournant pour l'entreprise, lui ouvrant les portes de nouveaux marchés et lui permettant de plonger dans le secteur de la transformation agroalimentaire.

L’année suivante, s’en suivit l’acquisition de la licence de fudge et sucre à la crème Laura Secord et la construction d’une usine de transformation alimentaire à la fine pointe des standards de l’industrie. L’acquisition récente de la division d’enrobage de chocolat Lulu ajoute une nouvelle corde à leur arc et renforce leur positionnement dans le monde de la confiserie. « Nous mettons tous les acquis en commun, que ce soit l'expertise de fabrication que nous allons chercher, les réseaux de distribution ou encore la notoriété des marques afin d’accélérer le développement de tous les produits du groupe», souligne David Plourde.

UNE INNOVATION QUI UNIT LES SAVOIR-FAIRE

Le 6 octobre dernier, les entrepreneurs ont dévoilé un tout nouveau produit sous la marque Verifruit : des bleuets sauvages enrobés de sucre à la crème. Ce lancement symbolise l'accomplissement d'un projet cher aux entrepreneurs, celui de réunir leurs marques dans un même produit. Alliant leurs bleuets sauvages, cultivés dans leurs propres bleuetières, au célèbre sucre à la crème Laura Secord, ils ont su concrétiser cette vision en un produit Verifruit complètement unique.

UN AVENIR PROMETTEUR

Animée par l'ambition de devenir un fleuron régional de l'agroalimentaire, Norbleu aspire à être une source de fierté pour la communauté locale. L’entreprise prévoit renforcer sa présence dans les commerces régionaux, notamment dans les points de vente touristiques et commerces de proximité.

En poursuivant ses acquisitions stratégiques, en innovant constamment et en élargissant la distribution de ses marques, Norbleu est bien positionnée pour devenir un acteur clé de l’agroalimentaire, tant à l’échelle régionale que nationale.

2110, BOULEVARD EUGÈNE-ROBITAILLE, ALMA