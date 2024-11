Tout commence par un sourire

Contenu commandité

« Pour moi, un sourire fait rayonner le visage. Je trouve ça désolant quand une personne brime le reflet de sa personnalité en cachant son sourire parce qu’elle en est complexée. Notre mission est de changer l’estime de soi, un sourire à la fois » Dr Maxime Jean, dentiste propriétaire.

La clinique a été créée par Dr Maxime Jean en 2018 et les dentistes Dre Tracy Tremblay et Dre Lucie Du Tremblay-Verreault se sont jointes à lui au fil des années. Chacune a su apporter sa touche afin d’offrir davantage de services aux patients. Ayant toujours en tête le bien être du patient, la clinique a implanté une prise en charge personnalisée. Dès sa première visite, le patient est dirigé vers une coordonnatrice de plan de traitement qui l’accompagne tout au long de ses rendez-vous. Cette approche permet de comprendre la réalité et les besoins spécifiques du patient, sans jugement. La clinique s'efforce de rendre chaque visite agréable, en adaptant l’ambiance de la salle, que ce soit par l’humour, la musique ou un éclairage doux, afin que chacun se sente écouté et respecté.

« On prend en charge l’ensemble du service, ça permet au patient de se sentir en confiance et de développer une relation avec le personnel ». Dr Maxime Jean

NOUVEAUX SERVICES

La clinique essaie de donner le meilleur à ses patients ainsi qu’aux nouveaux patients. C’est pourquoi maintenant, en plus des services déjà offerts, ils ont ajouté celui de greffe gingivale, d’extraction de dent de sagesse et du service d’orthodontie.

Dr Maxime Jean propose un éventail de solutions pour vos besoins autant pour les plus jeunes que pour les adultes. Il peut s’agir de broches conventionnelles, d’aligneurs transparents ou d’appareils dentaires.

De plus, la clinique propose désormais un service virtuel de surveillance dentaire pour les patients portant des coquilles transparentes et des broches conventionnelles via une application. Chaque semaine, des photos sont prises par le patient et envoyées à la clinique. Cela permet à Dr Jean de voir ses patients au besoin, de suivre l’évolution du traitement et de détecter les anomalies, ce qui peut réduire la durée du traitement. De plus, les patients voient l’évolution de leur dentition au fil des semaines, ce qui devient un facteur motivant.

La Clinique dentaire Maxime Jean a aussi intégré des éléments technologiques qui permettent aux patients de mieux comprendre leurs traitements en visualisant leur dentition et ainsi prendre des décisions éclairées concernant leurs choix de traitements ou d’interventions.

UN ACCÈS ÉLARGI AUX SOINS

Le nouveau régime dentaire canadien permet à de nombreuses personnes, autrefois incapables de consulter pour des raisons financières, de bénéficier de soins essentiels à leur confort. Les dentistes de la Clinique dentaire Maxime Jean sont heureux d’avoir pris la décision de faire partie de ce régime et ainsi rendre les soins dentaires accessibles.

« Notre équipe dynamique est prête à accueillir des patients de tous âges, nous avons la possibilité de prendre de nouveaux patients et sommes confiants qu’ils trouveront leur bonheur auprès de nous. »

Restez à l’affût pour connaître les prochaines nouveautés à venir!

980, BOULEVARD SAINT-JUDE OUEST

418-668-5226