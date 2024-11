Construction Michel Ouellet a le vent dans les voiles

Contenu commandité

L’entreprise Construction Michel Ouellet est une entreprise bien établie dans le secteur d’Alma, pour tous vos projets de construction et de rénovation, depuis déjà 24 ans! Repris il y a presque 3 ans par M. Alexandre Proulx, l’entreprise connaît une belle croissance et a une vision positive de l’avenir.

Tout a commencé par une simple promesse de 150h à la fin du cours charpentier-menuisier de M. Proulx. C’était déjà un cadeau du ciel, puisqu’en 2014 il y avait beaucoup d’appelés mais peu d’élus! « Quand on finissait notre cours, il fallait qu’un employeur nous donne la chance d’être apprenti pour une période de 150h, dans un délai de 3 mois. Contrairement à aujourd’hui, il était très difficile d’intégrer une entreprise de construction en tant qu’apprenti, mais M. Ouellet m’a donné cette chance! », raconte M. Proulx.

Depuis l’achat de l’entreprise, celui-ci n’a pas chômé! Dans la dernière année, l’entreprise a fait l’acquisition de la franchise Gus, une franchise spécialisée dans l’après sinistre. Il y a également eu l’achat d’une bâtisse bien à eux, située sur le boulevard St-Jude à Alma, puisque l’entreprise était locataire dans les dernières années. C’est donc une année sous le signe de l’investissement.

Dans les prochaines années, l’entreprise devrait vivre une forte croissance. «Je souhaite doubler à tripler notre chiffre d’affaires d’ici les 3 ou 4 prochaines années. Mon but est de pouvoir faire travailler nos employés 40 heures par semaine toute l’année. » souligne M. Proulx. Ce sont d’ailleurs 17 employés, avec parfois une augmentation en fortes périodes, qui travaillent pour Construction Michel Ouellet.

UN ENTREPRENEUR IMPLIQUÉ!

M. Proulx est fier d’être actif au sein de sa communauté. Membre du Club Kiwanis d’Alma depuis le début 2022, il est actuellement membre du conseil d’administration en plus d’être responsable de l’auberge Kiwanis de St-Gédéon (l’œuvre majeure du club). « C’est important pour moi de redonner au prochain! Les gens ne voient pas toujours tout ce qu’on fait dans le club, mais on met beaucoup d’heures bénévoles et même de l’argent de nos poches parce qu’on y croit! », souligne-t-il.

Il est également administrateur à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation (APCHQ) Lac-St-Jean depuis automne 2023, ce qui lui permet de toujours rester à l’affût du domaine et d’avoir sa voix pour nommer les enjeux vécus. Enfin, il est également membre de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-St-Jean-Est. Il fait d’ailleurs partie des 3 nominés de la catégorie « Transfert d’entreprise » pour le gala qui aura lieu le 7 novembre prochain.

À seulement 33 ans, M. Proulx est fier d’avoir réussi à bâtir un solide réseau de partenaires au fil des années, un réseau qu’il souhaite continuer de faire grandir lorsque les gens partagent les mêmes valeurs que lui, soit l’honnêteté, l’assiduité et le respect des autres.

Avec ses 24 ans d’expérience, la réputation de Construction Michel Ouellet n’est plus à faire! Avec la croissance prévue dans les prochaines années, l’entreprise a tout pour prospérer et continuer de contribuer à l’essor économique de notre région.

1750, BOULEVARD ST-JUDE, ALMA

418 662-0592

www.constructionmichelouellet.ca