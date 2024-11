Des partenaires engagés pour faire briller nos événements

Contenu commandité

Ils permettent à chacun de nos événements ou projets de s’élever, parfois depuis bon nombre d’années, parfois depuis la première année : les couleurs de leur entreprise trônent fièrement sur l’affiche du Festirame, de la Maison Festivalma ou s’accroche à un spectacle international.

« Régulièrement, les nouveaux partenaires nous disent qu’ils ne savaient pas comment s’y prendre. Et, pourtant, c’est beaucoup plus simple que ce qu’il n’y paraît! ». – Julie Deschênes, directrice générale de Festivalma.

CES PARTENAIRES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Quand on pense à des partenaires comme Metro Dubé Alma & Delisle, on manque de doigts pour calculer les années à s’élever ensemble, eux supportant l’important festival qu’est Festirame sur le territoire et nous, leur donnant la visibilité nécessaire au rayonnement de leur entreprise bien d’ici! Les partenaires permettent d’élever l’expérience des festivaliers, comme c’est le cas avec Dupont Auto Alma qui clôture les festivités avec les feux d’artifice qui, avec le temps, sont devenus une réelle tradition! Pour Mylène Lessard, cofondatrice de l’entreprise Solem, c’est une fierté de s’associer à un événement qui se tient à proximité de son patelin « Le Beach Party Solem, c'est un événement qui se joint à une compétition sportive unique sur le territoire depuis 51 ans ! Travailler avec la gang de Festivalma est toujours un plaisir, à laquelle s'ajoute la frénésie de mettre l'ambiance nécessaire à l'arrivée des rameurs lors du marathon ! »

Quand nous avons questionné Jean-Denis Toupin, directeur général du Groupe Proco, sur ses motivations à reconduire son engagement au Marathon Proco, ce sont les valeurs de l’événement qui semblent séduirent le Groupe : « Le Marathon Proco, c'est un événement sportif unique qui perdure depuis plus d’un demi-siècle maintenant! Supporter l'histoire autant que les athlètes, ça cadre parfaitement avec les valeurs de notre entreprise! »

Impossible de tous les nommer, évidemment, mais force est d’admettre que ce qui permet de faire rayonner les projets sur lesquels notre équipe travaille, ce sont ces entreprises et organisations qui croient en ce que ce que nous réalisons et à l’impact positif de s’élever ensemble.

On ne compte plus les années de collaboration avec des entreprises comme FlorDéco ou Plomberie Roy et c’est une grande fierté de voir des entreprises telles que Jean Dumas Mitsubishi Alma avoir de l’intérêt à se joindre à nous dans chacun des événements et projets que l’on chapeaute.

DEVENIR PARTENAIRE : UN PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER LES POSSIBILITÉS

Que ce soit pour présenter un spectacle, une activité complémentaire lors de l’un de nos événements, pour échanger vos services contre une visibilité, on se fait toujours un plaisir à vous présenter les possibilités.

Envie d’obtenir de l’information concernant les offres actuelles pour les projets et événements qui verront le jour en 2025?

Contactez-nous dès maintenant! festivalma.com

27, RUE SAINT-JOSEPH ALMA

418-662-4083