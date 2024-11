La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, votre fondation qui a votre santé en priorité.

Contenu commandité

La fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, fondée par un groupe d’hommes d’affaires et les municipalités de la MRC du Lac-St-Jean Est a pour but de faire l’acquisition de nouveaux équipements médicaux à la fine pointe de la technologie.

Il ne s’agit pas ici de remplacer des équipements existants mais plutôt de faire l’achat de nouveaux équipements qui ne se retrouvent pas dans les établissements actuellement. La fondation veut ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des services de santé et autres services sociaux tout en augmentant l’offre de services du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean.

Par ses diverses actions et ses nombreuses activités, la fondation favorise le maintien et le développement de sa vision humanitaire auprès des différents établissements du territoire de la MRC de Lac St-Jean Est et de sa population, notamment : l’Hôpital d’Alma, les CLSC, les CHSLD et la Maison des Ainés d’Alma.

Jean Lamoureux, directeur général de la fondation depuis 2017, avec sa fidèle équipe de bénévoles et les membres du conseil d’administration vous accompagnent dans cette cruciale mission.

LA FONDATION EXISTE PAR ET POUR LA POPULATION.

Toujours dans l’esprit de tisser des liens avec la population et de procéder à des échanges, la Fondation met sur pied de nombreuses activités. Qu’il s’agisse du concert musical des professionnels de la santé, de la Loto Évasion (réservée aux employés du CIUSSS), du tournoi de golf, de la campagne Halloween, de la campagne porte à porte, de la sollicitation routière, de la sollicitation de dons in memoriam, et autres; tout est mis en œuvre pour rejoindre la population de tous les âges. Il ne faut surtout pas oublier le spectacle musical de Jeanick Fournier qui aura lieu le 3 novembre prochain, à la salle Michel Côté d’Alma.

ON VOUS ACCOMPAGNE TOUTE UNE VIE!

La fondation vous accompagne toute une vie, de la naissance jusqu’à votre décès. Depuis sa création il y a plus de 45 ans, la fondation a investi au-delà de 8 M$ dans plusieurs domaines notamment : la santé mentale (pendant la pandémie), l’imagerie médicale, la mise en place d’une douzaine de chambres thématiques dédiées au confort des ainés ainsi que les casques virtuels pour les CHSLD et la Maison des Ainés.

VOUS INVESTISSEZ DANS VOS SOINS DE SANTÉ, CHEZ VOUS

Donnons-nous les moyens, tous ensemble en région, de recevoir des soins et services de santé diversifiés et de qualité. La famille Paul-Henri Tremblay et Candide Bouchard a effectué un don substantiel de 100 000$. Un autre don anonyme a également été fait pour une somme de 50 000$.

Vous aussi pouvez faire une différence! La fondation a besoin de vos dons pour vous aider.

Faites vos dons directement sur notre nouveau site internet à www.fondationhoteldieualma.ca ou contactez-nous directement par téléphone au 418-669-2000 poste 406601.

Devenir bénévole vous intéresse ? Visitez notre site web et remplissez notre formulaire en ligne !