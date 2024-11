Les Toiles TCI, une entreprise humaine!

Contenu commandité

Les toiles TCI est une entreprise qui a été fondée en 1985 par 4 hommes d’affaires d’Alma. C’est en 1991 que M. Jean-René Desbiens, qui était alors le seul employé de l’entreprise, est devenu l’unique propriétaire. L’entreprise a bien grandi depuis, puisque ce sont maintenant 22 employés qui composent l’équipe, qui est d’ailleurs le cœur de l’organisation.

Les Toiles TCI offre une multitude de services autant pour le résidentiel que pour le commercial. Au niveau du résidentiel, ils peuvent vous offrir des produits et services en lien avec des auvents, des abris d’hiver, de ce qu’il faut pour protéger votre terrasse, des projets de camping et de différents services pour les bateaux. Ils offrent même le service de montage, démontage et entreposage de tous vos abris!

Au niveau du commercial, ils sont marchands autorisés El Cargo, qui est le système de toiles sur remorque le plus performant sur le marché! Ils en font la vente, l’installation et la réparation. D’autres services pour le commercial sont également offerts.

Comme l’entreprise offre une grande gamme de services, il est préférable de visiter leur nouveau site Internet www.toilestci.ca, qui a été entièrement refait et mis à jour en août dernier, pour avoir plus de détails. Il vous est également possible de les appeler.

D’ailleurs, si vous appelez chez Toiles TCI, c’est une réceptionniste qui vous répondra, afin de bien vous diriger à la bonne personne. Pas question de parler à un robot dans cette entreprise où l’humain prime! C’est sur ce côté et sur un service hors pair que l’entreprise a choisi de miser, ce qui passe par le fait de parler à quelqu’un dès le premier contact! C’est mêmes le propriétaire lui-même qui est sur la route pour aller à la rencontre de ses clients et ce, un peu partout au Québec! « J’ai la mentalité des anciens commerçants! Je vais voir mes clients moi-même au besoin, et je suis le premier arrivé et le dernier parti du travail! » souligne M. Desbiens.

Afin de minimiser les coûts de déplacement, Les Toiles TCI a investi dans l’achat d’un véhicule entièrement électrique. Également, son équipe est importante pour lui. Il aime trouver le juste milieu entre satisfaire ses clients et ses employés à la fois. Les clients sont sondés pour les vacances, et ils l’ont également été lorsque les employés ont demandé la semaine de 4 jours. Comme les clients ne voyaient pas d’enjeux, il a pu accorder ce privilège à l’équipe! Il s’assure d’être à l’écoute de celle-ci, tout en gardant en tête l’importance du service offert à sa clientèle.

L’équipe est d’ailleurs une grande force pour Les toiles TCI! Plusieurs employés ont été embauchés en même temps, et ils se tiennent comme une grande famille. Les nouveaux y sont également bien accueillis, et l’intégration est importante pour garder l’esprit d’équipe.

Enfin, c’est surtout l’adaptation constante au marché, tout en s’assurant de de resté cohérant avec les valeurs de l’entreprise, qui permet à l’entreprise de se démarquer. Celle-ci collectionne d’ailleurs les lettres de félicitations de la part des clients, qu’elle met à la vue des employés. Le travail de qualité et l’excellent service permet au Toiles TCI de se démarquer de la concurrence!

410, RUE CLAIRE-FONTAINE, ALMA (PARC INDUSTRIEL)

418 662-4246