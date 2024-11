10 ans de route avec Jean Dumas Mitsubishi Alma !

Contenu commandité

Jean Dumas Mitsubishi Alma célèbre ses 10 ans en 2024 !

Depuis ses débuts, l’entreprise a connu une évolution remarquable, portée par l’engagement de nombreuses personnes. L’histoire a commencé lorsque Suzuki a quitté le marché canadien et M. Raynald Lemieux, alors propriétaire, s'est tourné vers Mitsubishi. En 2017, M. Jean Dumas et M. Keven Bouchard sont devenus propriétaires, et depuis 2021, la concession évolue dans ses nouvelles infrastructures modernes.

Avec une part de marché enviable au Canada, Jean Dumas Mitsubishi exprime toute sa gratitude envers la communauté pour son accueil et sa fidélité. Aujourd’hui, l’entreprise compte 20 employés, experts et passionnés.

À la tête de la concession d’Alma, M. Keven Bouchard se distingue par son l'ambition. Rêveur à l’esprit rationnel, son perfectionnisme et sa détermination le poussent constamment à se surpasser. Mais au-delà de ces qualités, c’est un homme généreux, attaché aux relations humaines, qui aime s'entourer de personnes de qualité.

À ses côtés, Mme Carinne Simard, véritable boule d'énergie, partage ce goût pour la passion et l'engagement. Toujours prête à aider, elle manque souvent de temps, mais jamais d'enthousiasme. Fan de musique et de spectacles, elle a su, en plus de dix ans, se tailler une place parmi les meilleures directrices commerciales du pays.

Mme Caroline Girard, au poste de contrôleur depuis huit ans, apporte une touche de rationalité et de logique aux décisions financières, tout en restant souriante et professionnelle. Son esprit positif et son amour pour le camping en font une collègue avec qui il est agréable de travailler.

Le département des pièces et services est dirigé par M. Serge Gagnon, qui occupe ce poste depuis deux ans, mais qui cumule plus de 35 ans d’expérience en mécanique. Véritable passionné d’automobile, il est aussi un artiste dans ses moments libres.

M. Laurent Boulianne, conseiller aux ventes depuis cinq ans, se démarque par sa passion pour l’automobile et son écoute attentive. Toujours soucieux de dépasser les attentes de ses clients, il a d’ailleurs été récompensé par le prestigieux prix Triple Diamant Or, soulignant son engagement exceptionnel.

M. Dominic Morrissette, avec 12 ans d'expertise en ventes, dont sept ans chez Jean Dumas Mitsubishi d'Alma, fait également partie des piliers de l'équipe. Sa passion pour l'informatique, combinée à son sens de l'humour et son approche détendue, crée un environnement accueillant et confortable pour les clients.

Arrivé il y a deux ans, M. Jacob Gagnon brille par son calme et son sens inné des relations humaines en tant que conseiller aux ventes. Passionné de véhicules récréatifs, il sait comment rassembler ses collègues et offrir une expérience client harmonieuse. Sa patience et son dévouement sont la clé de son succès au quotidien.

Enfin, M. Mathieu Hudon, adjoint aux ventes, a rejoint l’équipe récemment, apportant avec lui huit ans d'expérience en service client. Polyvalent et passionné de sports, il s'est rapidement intégré grâce à son esprit collaboratif et sa capacité à mettre en valeur ses collègues autant que les véhicules.

L’équipe remercie chaleureusement sa fidèle clientèle et se réjouit des défis et opportunités à venir.



1840, AV. DU PONT SUD ALMA | 418 668.5680

WWW.JEANDUMASMITSUBISHI.CA