Produits Sanitaires Belley : Une expertise familiale au service du Saguenay-Lac-St-Jean

Contenu commandité

Depuis trois générations, Produits Sanitaires Belley s’impose comme un acteur clé dans le domaine des fournitures d’entretien, de lavage et d’assainissement. Fondée par M. Ernest Belley, poursuivie de pères en fils avec Réjean, et aujourd’hui François, l’entreprise a su bâtir un climat de confiance aussi bien avec ses clients qu’avec ses employés. Ce modèle de gestion familiale fait la force de l’entreprise, en offrant à sa clientèle un service à la fois personnalisé et fiable.

L’équipe de 16 employés dévoués travaille chaque jour pour fournir un service cinq étoiles. Le propriétaire a su diversifier l’offre, notamment grâce à la fusion avec Produits d’entretien D. Boily il y a deux ans. Cette alliance a enrichi la gamme de produits et modernisé les installations d’Alma, avec la rénovation des bureaux et du showroom, ainsi que la mise à jour des infrastructures. La fusion a par ailleurs permis d’atténuer le défi de la pénurie de main-d’œuvre, bien que l’entreprise prévoie encore recruter deux nouveaux talents : un représentant pour le secteur industriel et un responsable des projets spéciaux, particulièrement pour les médias sociaux et le site web.

L’un des grands atouts de Produits Sanitaires Belley est son agilité à répondre rapidement aux demandes de sa clientèle. « Habituellement, si vous commandez le matin, vous recevez votre commande dans l’après-midi », explique M. Belley. Cet avantage considérable face à la concurrence en ligne se traduit par une rapidité et une proximité qui couvrent l’ensemble de la région du Saguenay-Lac-St-Jean

L’entreprise se distingue également par son engagement écologique, notamment grâce à la collaboration avec InnuScience, une entreprise québécoise spécialisée dans les produits nettoyants écologiques. La gamme PodOra™, développée par InnuScience, se compose de nettoyants biotechnologiques concentrés dans des sachets solubles avec un pH neutre, facilement biodégradables. L’emballage compostable contribue également à diminuer l'utilisation de plastique. « En plus de la réduction du plastique, ces produits permettent de réduire l’empreinte carbone du transport en allégeant nos camions », souligne M. Belley. Le système Spray-O2 ajoute à cet engagement, éliminant les dangers associés aux canettes sous pression en utilisant de l'air comprimé au lieu de gaz propulseurs non durables.

Dans le futur, Produits Sanitaires Belley entend continuer à développer son offre, comme elle l’a déjà fait en introduisant des laveuses et sécheuses industrielles et des aspirateurs Hepa (anti explosion). Cette capacité d’adaptation et d’innovation, combinée à des valeurs familiales solides telles que l’honnêteté et la franchise, fait de l’entreprise un partenaire de choix pour ses clients.

Avec un service à la clientèle irréprochable et des produits de qualité supérieure, Produits Sanitaires Belley poursuit son engagement à fournir le meilleur rapport qualité-prix, tout en restant ancré dans sa communauté.

