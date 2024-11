Contenu commandité

Le SALON DE QUILLES FORTIN-TREMBLAY, l’endroit idéal pour revivre les belles années des ‘’Clairs de lune’’.

Qui ne se souvient pas des belles années, des magiques soirées de ‘’Clairs de lune’’ vécus en famille et entre amis? Il existe à seulement 22 kilomètres du centre-ville d’Alma, à L'Ascension-de-Notre-Seigneur, un de ces rares merveilleux endroits où l’on peut relaxer en jouant aux quilles. Ce sport qui, à travers les années, est demeuré un sport familial multi générationnel des plus abordables.

Changement de propriétaires, améliorations et réouverture.

C’est en novembre 2022 que la famille Fortin a fait l’achat du Salon de quilles Renaud q ui existait depuis 50 ans. Les trois nouveaux propriétaires : David Tremblay-Fortin (vice-président), son père Maxime Fortin (président) et son oncle Germain Fortin (trésorier) ont investi tout près de 1 000,000 $ pour améliorer le confort et le plaisir des quilleurs. Il ne faut pas oublier l’aide précieuse de Carole Gagnon, un des piliers importants du commerce. Notre personnel chaleureux est là pour vous accueillir et vous faire vivre une expérience unique.

Les premières étapes de rénovations ont débutées en 2023 et elles sont maintenant complètement terminées. Le salon a ouvert à nouveau ses portes en septembre 2024.

La bâtisse a été considérablement agrandie. On lui a ajouté une section de 8 X 200 pieds et elle mesure maintenant 58 X 200 pieds. Il y a donc plus d’espace pour l’entrepôt, le rangement et le vestiaire. La cuisine est maintenant 4 fois plus grande. On a conservé les anciens menus mais il est maintenant possible de déguster les menus du restaurant, Robert BBQ.

Il y a également une belle salle de réception, de 40 X 50 pieds, un service de banquets, de nouvelles banquettes, de l’ameublement neuf, un bar, 3 arcades, de nouveaux écrans d’affichage, des ‘’black lights’’ (à venir) ainsi qu’un nouveau revêtement synthétique (Prolane) pour les allées de quilles.

Des planteurs entretenus rigoureusement et une huileuse IKON Walker de KEGEL

Nos planteurs ont été entretenus pour les 3 prochaines années et les machines (A1) ont été converties avec des pièces de 2e Génération (A2). En 2023, on a aussi acheté une nouvelle huileuse automatisée qui permet d’huiler toutes les allées de quilles sans arrêt. Grâce à son système d’huilage par injection et de son fonctionnement avant et arrière, on sauve beaucoup de temps et on optimise la précision. Les allées, sont ainsi mieux entretenues et le centre de bowling est toujours en parfait état.

On vise le chiffre magique de 200 inscriptions. On a besoin de remplaçants.

On a 8 allées de quilles ainsi que des ‘’anti-dalot’’, sur 4 allées, pour les jeunes enfants. Cela leur permet d’abattre plus de quilles et les encourage à continuer à jouer au lieu de se décourager.

Au début, on avait 70 inscriptions. Maintenant il y en a 184 et on vise le chiffre magique de 192. Il nous manque 3 équipes de 4 joueurs pour le mercredi, à 13h15. Nous recherchons toujours des remplaçants. Notre clientèle est variée et pas besoin d’être un expert pour se divertir en bonne compagnie!

Horaire et ouverture

Les lundis et mercredis il y a des ligues en après-midi. Du mardi au vendredi il y a des ligues tous les soirs. Les jeudis et vendredis, à partir de 21h30, les allées sont libres pour venir y vivre un Clair de lune. N’oublions pas aussi les réservations pour les anniversaires, les fêtes d’enfants, les rencontres du temps des Fêtes et les autres célébrations familiales et ou réunions professionnelles.

Pour réserver et ou vous inscrire

Vous pouvez nous contacter par téléphone, au numéro (418) 347-3877 ou via notre site Facebook.

400, 1re Rue, L’Ascension-de-Notre-Seigneur, QC G0W 1Y0