Expérience thermale à porter de mains

Contenu commandité

Philip Simard, issu d’une famille d’entrepreneurs, n’aurait jamais imaginé que son parcours l’amènerait à créer Tübbe. Jeune homme un peu rebelle, il a expérimenté des chemins quelque peu chaotiques, mais sa vie a pris un tournant décisif grâce à la découverte des bienfaits profonds, tant physiques que psychologiques, du sauna.

« Je me suis blessé physiquement, mais aussi mentalement… C’est à ce moment-là que j’ai commencé à nager et à pratiquer d'autres sports pour retrouver ma santé. En essayant le sauna, les bienfaits ont été immédiats ».

Dans la conception de ses saunas Tübbe, Philip exploite pleinement la thérapie par contrastes de température, qui soulage les douleurs musculaires, améliore la santé des articulations, combat le vieillissement cutané et favorise un sommeil réparateur. « Pour moi, le sauna a non seulement réduit mes douleurs, mais a également considérablement amélioré la qualité de mon sommeil et diminué mon stress! »

La conception et la fabrication de chaque sauna se déroulent ici, à Alma, avec des matériaux de première qualité. Philip accorde une attention particulière à chaque détail : « J’attache une grande importance à la qualité des matériaux que j’utilise et à un travail minutieux. Chaque aspect compte pour moi. »

Tübbe privilégie des essences de bois comme le cèdre rouge de l’Ouest et le cèdre blanc de l’Est, reconnus pour leur résistance à l’humidité et leur durabilité. L’entreprise utilise également de l’aluminium et des revêtements qui assurent la longévité et la robustesse de ses produits, tout en ajoutant une touche régionale unique.

Tübbe s'engage à soutenir l’économie locale en utilisant des matériaux régionaux pour chaque projet. Les saunas Tübbe sont également entièrement personnalisables, permettant aux clients de choisir l’emplacement des fenêtres, le type de revêtement et le style, pour créer une harmonie parfaite avec leur propriété.

En plus des saunas, Tübbe propose de concevoir divers projets extérieurs en bois, tels que des auvents, des ponceaux et d’autres structures sur mesure. En nouveauté, des bains de glace avec revêtement en bois et cuve en aluminium sont désormais disponibles, offrant une immersion totale dans les contrastes de température.

L’entreprise développe également une technologie pour des bains de glace autonomes, capables de réguler la température en fonction des rigueurs du climat québécois, ainsi que des hot tubs.

LOCATION

Pour ceux qui souhaitent découvrir les bienfaits des saunas sans s’engager immédiatement dans un achat, Tübbe propose un service de location de saunas thermaux, idéal pour des événements spéciaux ou simplement pour essayer le produit. Ce service clé en main est disponible à la location à court terme (mois, semaine, fin de semaine), offrant ainsi une flexibilité parfaite pour répondre aux besoins de chaque client.

Pour les entreprises touristiques désireuses d’ajouter ce service à leur offre, Tübbe a mis en place un modèle innovant permettant un financement simple et rentable.

3000, AVENUE DU PONT SUD • 418 487-2555