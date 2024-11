Entre tradition et innovation

Contenu commandité

Figure emblématique des commerces almatois, les Produits d’entretien Errold Fortin ont vu le jour en 1958. À l’époque, M. Fortin faisait du porte-à-porte pour offrir aux ménagères des produits d’entretien de haute qualité.

Reconnu pour ses produits miracles et uniques, il fut également le pionnier de l’innovation dans la région en proposant des articles révolutionnaires comme les bas de nylon et les chaises Solair, devenus des symboles décoratifs des années 70. En 1965, face à l’évolution des modes de vie avec l’entrée des femmes sur le marché du travail, Errold Fortin ouvrit sa boutique-entrepôt sur la rue Gauthier. C’est là que l’entreprise familiale a pris son envol, avec chaque membre de la famille apportant sa contribution, que ce soit pour les livraisons ou les ventes en boutique. Après le décès de M. Fortin l’automne dernier et la retraite récente de Guylaine, sa fille, c’est désormais son fils Nicolas Fortin qui prend la relève de l’entreprise.

«Nous nous efforçons d’offrir des produits de qualité supérieure, respectueux de l’environnement, et provenant majoritairement de fabricants québécois et canadiens. » - Nicolas Fortin

Nicolas et sa conjointe Isabelle tiennent à préserver l’âme de l’entreprise fondée par Errold, tout en modernisant certaines pratiques. Leur philosophie reste ancrée dans la promesse historique : « Satisfaction garantie ou argent remis. » Avant de conseiller leurs clients, ils testent personnellement les produits, qu’il s’agisse de nettoyer des taches sur des tapis, en cuisine, ou en salle de bain, afin de garantir une efficacité irréprochable.

CONTINUER D’ÉVOLUER

Aujourd’hui, Produits d’entretien Errold Fortin propose un service de magasinage en ligne, permettant à la clientèle d’effectuer ses achats à tout moment sur www.peef.ca. Il s’agit d’une vitrine importante pour démontrer que l’entreprise, c’est bien plus que des nettoyants, et qu’elle offre toujours des produits uniques. La livraison locale s’est également développée, rendant les produits accessibles même en dehors des heures d’ouverture. Conscient des enjeux écologiques, Nicolas a introduit un service de remplissage en vrac pour les produits les plus populaires, réduisant ainsi l’utilisation de plastiques à usage unique et offrant des économies intéressantes aux clients réguliers. Ce geste écoresponsable est une preuve de l’engagement de l’entreprise envers un avenir plus durable.

« Nous servons des clients fidèles de génération en génération. Notre but est de préserver l’authenticité de l’entreprise tout en créant de nouvelles opportunités pour la faire évoluer. » - Isabelle Lavoie

Avec l’élargissement du volet commercial, l’entreprise souhaite faire découvrir ses produits sanitaires et ses nouvelles gammes aux entreprises locales. En combinant l’expertise accumulée depuis plus de 65 ans avec les nouvelles technologies et pratiques, Produits d’entretien Errold Fortin continue d’évoluer, tout en restant fidèle à ses valeurs d’excellence et de proximité.

