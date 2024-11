Marie-Ève Racine et le jumelage culturel : Une ouverture sur le monde

Contenu commandité

C’est en écoutant une publicité à la radio sur le jumelage avec Portes ouvertes sur le Lac que Marie-Ève Racine, infirmière de profession, s’est sentie invitée à participer. L’idée de tisser des liens avec de nouveaux arrivants l’a interpellée. Curieuse des autres cultures et passionnée d’entraide, elle y a vu une occasion idéale pour sa famille.

Le projet commence par un questionnaire et une rencontre individuelle visant à évaluer les intérêts des participants et à assurer une compatibilité naturelle entre eux. Marie-Ève a ainsi été jumelée à Marwa, une femme tunisienne récemment arrivée au Lac-Saint-Jean.

En octobre 2022, elles se sont rencontrées lors d’un événement orchestré par l’organisme. Marwa, accompagnée de son fils de 9 ans et de son mari Ala, déjà établi pour le travail, venait tout juste de s’installer dans la région. Leur lien s’est renforcé lors de la panne d’électricité en décembre 2022, deux mois après l’arrivée de la famille. Marie-Ève les a invités chez elle, marquant ainsi le début d’une amitié, notamment entre leurs fils, qui avaient 7 ans à l’époque.

Marie-Ève et sa famille ont rapidement intégré Ala, Marwa et leur fils Yassine dans leur cercle social. « Nous les avons présentés à nos familles et amis, et aujourd’hui, ils ont une véritable famille québécoise », raconte-t-elle. Ce jumelage a offert à la famille tunisienne un ancrage dans leur nouvelle vie.

En redécouvrant leur région à travers les yeux de leurs amis, Marie-Ève et sa famille ont pris plaisir à partager les joies de l’hiver. « Nous les avons emmenés faire de la motoneige, et voir leur sourire valait tout l’or du monde », se souvient-elle. Ils ont aussi partagé des activités traditionnelles, comme une journée cabane à sucre au chalet et des descentes en tube.

Cet échange a dépassé le cadre des loisirs, Marwa et Marie-Ève se faisant mutuellement découvrir les divers aspects de leur culture et de leurs traditions. Forte de cette belle relation, la famille continue à s’établir avec succès dans sa nouvelle région.