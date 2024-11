Solidarité et accueil : L'initiative de Kathleen Roby pour les nouveaux résidents

Contenu commandité

C’est avec tout son cœur et son dévouement que Kathleen Roby est devenue membre du comité d’accueil pour les nouveaux arrivants à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Elle a été particulièrement touchée par la situation de son voisin marocain, qui peinait à obtenir des réponses à ses questions sur la vie locale, notamment sur le système de gestion des déchets et du recyclage. « Il ne comprenait pas, entre autres, l’utilité du bac bleu et ne savait pas à qui s’adresser pour avoir ces informations », raconte Kathleen.

C’est ainsi qu’elle a souhaité s’impliquer auprès des personnes immigrantes nouvellement établies afin de faciliter leur intégration. « Je souhaitais montrer que les citoyens de notre belle municipalité sont accueillants et prêts à aider leur prochain ! », explique-t-elle. Le comité, qui existe depuis près de deux ans, compte dix bénévoles permanents et accompagne les nouveaux résidents en leur fournissant des références adaptées à leurs besoins spécifiques.

En septembre dernier, une activité a été organisée pour faire découvrir divers lieux d’intérêt aux nouveaux arrivants. À bord d’un autobus, les participants ont pu visiter des sites locaux comme la Chocolaterie Rose Élisabeth, le Verger Api-Pomme et l’Arboretum de la presqu'île Croft. Le groupe a également eu l’occasion de découvrir les différents services municipaux. Selon les organisateurs, l'événement a été un franc succès.

Grâce à l’engagement des nouveaux arrivants, du comité d’accueil et des employés municipaux en loisirs, des ateliers de cuisine collective culturelle ont vu le jour. Ces événements permettent à la communauté de mieux connaître les nouveaux venus en préparant et dégustant des plats traditionnels de leurs pays d’origine, une initiative très appréciée par les résidents.

Toujours désireuse de soutenir les personnes immigrantes établies sur le territoire, Kathleen encourage la population à poser des gestes d’ouverture envers l’autre. « Il est essentiel d'inciter les citoyens Québécois de naissance à faire preuve de solidarité envers les nouveaux arrivants », souligne-t-elle.

Kathleen et son équipe poursuivent inlassablement leurs efforts pour accompagner les immigrants dans leur quotidien.