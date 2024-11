Louer à de nouveaux arrivants : Une ouverture vers l’entraide

Contenu commandité

Propriétaires de deux immeubles résidentiels à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix depuis 1993, Claudye Lynch et Hervey Tremblay ont géré avec soin un total de six logements au fil des années. Cependant, ce n'est que récemment que le couple a décidé d’ouvrir leurs portes à une nouvelle diversité locative en accueillant des nouveaux arrivants.

L'un de leurs locataires actuels, Mounir Qasmaou, était arrivé à Métabetchouan depuis environ un an et attendait avec impatience l'arrivée de sa femme et de son jeune fils de quatre ans. En juillet dernier, la petite famille s'est finalement installée dans l’un des logements du couple. « On nous avait parfois mis en garde que les immigrants pouvaient se regrouper en grand nombre dans un même logement, ce qui pourrait nuire à la tranquillité des autres locataires », admet Hervey. « Mais cela s'est révélé infondé. Mounir et sa famille se sont parfaitement intégrés, sans jamais causer le moindre souci. »

Une des premières préoccupations du couple était de s’assurer que Mounir avait un emploi stable. « Nous avons vérifié qu’il possédait un permis de travail et un emploi fixe », précise Hervey. « Il travaille maintenant chez Lar Machinerie et tout se passe bien. »

Comme toute première expérience avec un nouvel arrivant, certaines petites différences culturelles ont fait surface, notamment lors de la visite initiale de l’appartement. « Mounir était intrigué par le fonctionnement de la laveuse et de la sécheuse. Nous avons dû lui expliquer comment elles fonctionnaient », se souvient Hervey. Ils ont également apporté leur aide pour l’inscription de l’enfant à l’école, la compréhension du fonctionnement du bureau de poste et l’ouverture d’un compte chez Hydro-Québec.

En réfléchissant à cette expérience, Claudye et Hervey soulignent les avantages d’accueillir des nouveaux arrivants dans leurs logements. « Nous avons vraiment eu l’impression de faire une différence dans la vie de cette famille », expliquent-ils. « Le fait d'être à l’écoute des besoins spécifiques de Mounir nous a permis de l’aider dans ses démarches administratives et de faciliter son intégration. »

Pour le couple, ce fut une expérience enrichissante. « Ce sont des gens discrets qui ne nous causent aucun problème. Savoir que nous avons pu les aider à s’installer et à comprendre les rouages de la vie quotidienne au Québec nous rend vraiment heureux. »