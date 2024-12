Les vœux de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Contenu commandité

Chers citoyennes et citoyens de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est,

En cette période de festivités, alors que nos maisons s’illuminent et que nos cœurs s’emplissent de chaleur, permettez-nous de vous adresser nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. Cette saison des Fêtes est un moment précieux pour se rassembler, célébrer nos réussites collectives et reconnaître la richesse des relations que nous entretenons. C’est aussi un moment propice pour s’arrêter et dire à celles et ceux qui s’investissent pour le bien de nos communautés que nous les remercions pour leurs contributions au dynamisme de nos milieux.

Car, il faut se le dire, notre territoire ne serait pas tel qu’il est sans ces humains qui l’occupent, le façonnent et font corps avec lui. En tant que citoyennes et citoyens engagé·e·s, c’est VOUS qui êtes le cœur battant de nos communautés. C’est VOUS qui embellissez notre quotidien en apportant du soutien à celles et ceux qui en ont besoin. C’est VOUS qui insufflez un esprit de résilience à vos compatriotes lors de coups durs. C’est VOUS qui animez et articulez ces organismes qui nous permettent encore de dire qu’il fait bon vivre ici. Vos gestes, petits ou grands, témoignent de l’essence même de notre région : une collectivité qui sait unir ses forces et se serrer les coudes lorsque la situation l’exige!

Bénévoles, sachez également que votre dévouement et vos implications ne passent pas inaperçus, et sont sources d’inspiration pour nous à la MRC, élu·e·s comme employé·e·s. À preuve, le choix des valeurs de notre organisation, qui reflète ce que vous êtes et comment vous faites les choses : la solidarité, le respect, la transparence, la participation et l’inclusion de toutes et de tous au sein de nos communautés. Ces valeurs, nous les cultivons dans nos projets et nos initiatives, et nous nous efforçons de les incarner le plus souvent possible dans nos interactions avec VOUS. Cela parce que nous sommes convaincus qu’ensemble, à partir de ces valeurs communément partagées, nous construisons un milieu de vie où chacun peut s’épanouir et contribuer à la vitalité du magnifique territoire de Lac-Saint-Jean-Est.

Alors que nous tournons la page sur une année riche en défis et en accomplissements, que cette période des Fêtes VOUS apporte joie et sérénité, entouré·e·s des êtres qui vous sont chers. M. le préfet, les membres du conseil et l’équipe de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est vous souhaitent un très joyeux Noël, de belles Fêtes reposantes, et une nouvelle année faite de santé et remplie de projets enthousiasmants.

Joyeuses Fêtes!