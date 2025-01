Culture ALMATOISE

Contenu commandité

BULLETIN MUNICIPAL | Janvier 2025

100e anniversaire du quartier Riverbend

C’est en mai 1925 que la compagnie Price débute la construction de la ville de Riverbend, qui comprend alors des systèmes d’aqueduc et d’égout, un réservoir d’eau de 50 000 gallons, le Staff House (30 chambres), le Boarding House (26 chambres) ainsi que 17 maisons pour les hauts placés (contremaîtres, superintendants et gérant). Ces constructions initiales s’échelonnent sur 7 mois. Ce même été, trois chevaux sont achetés pour le Service des incendies afin de former une brigade de pompiers volontaires.

En 1952, dans un mémoire déposé au gouvernement, on recense à Riverbend une population de 290 personnes. De plus, on compte 61 logements répartis dans 45 maisons. Les sportifs, eux, disposent d’un club de curling, de courts de tennis, d’une patinoire durant l’hiver et d’un club de golf.

Ce n’est qu’en 1961 que l’idée d’une fusion entre les quatre municipalités (Alma, Naudville, Riverbend et Isle-Maligne) commence à voir le jour avec J.-Léonce Desmeules, maire de Naudville, appuyé par la Ville d’Alma. Le 6 juillet 1962, la fusion est acceptée et la nouvelle ville d’Alma désigne J.-Léonce Desmeules comme maire de la nouvelle ville.

En plus du maire, le nouveau conseil, appelé Conseil des 34, se compose des maires et conseillers des 4 villes fusionnées, soit 34 membres, qui demeureront en fonction jusqu’aux élections municipales de novembre 1962.