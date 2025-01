Chronique Concerto

Contenu commandité

ALMA À OSAKA

QUATUOR DE L’OSSLSJ ET YUKI ISAMI

Jeudi, 30 janvier 2025 | Salle Michel-Côté

C’est remué d’un cocktail d’émotions que s’ouvre l’année 2025 de Concerto, avec le concert d’Alma à Osaka. D’une part, parce que ce concert est spécialement dédié au clarinettiste Toshiaki Hamada, qui nous a quitté en 2021. D’autre part, parce que ce sera la première fois qu’on accueillera cette nouvelle mouture du Quatuor Saguenay depuis le départ de Nathalie Camus et de David Ellis, avec en bonus une invitée de choix pour ce concert-hommage.

ISAMI ET HAMADA À ALMA

Originaire d’Osaka, Toshiaki Hamada était aussi un Almatois de cœur. Il a enseigné au Collège d’Alma à plusieurs générations d’aspirants et aspirantes clarinettistes, et l’Orchestre symphonique du Saguenay—Lac-Saint-Jean a eu le bonheur de le compter dans ses rangs pendant plus de vingt ans. Figure phare de la scène culturelle régionale, M. Hamada nous a laissé ce message en partant, par le biais de cet extrait d’un texte de Jean d’Ormesson : « À toi qui pleures mon départ, remets de la lumière dans ta vie. J’en fais encore partie », nous rassure-t-il. La musique, bien sûr, a ce pouvoir d’attiser la mémoire et de raviver la présence.

Née elle aussi à Osaka, flutiste au sein de l’Orchestre symphonique et tête d’affiche du populaire groupe montréalais de psycho-rock japonais TEKE::TEKE, Yuki Isami était l’invitée parfaite pour cet émouvant exercice d’évoquer, en musique, Toshiaki parmi nous. La violoniste Jessy Dubé et le violoncelliste Simon Desbiens viennent compléter la formation, auprès des vétérans du Quatuor, l’altiste Luc Beauchemin et la violoniste Marie Bégin.

LA MUSIQUE COMME PRÉSENCE

Les pièces choisies pour composer ce programme sont donc chargées de sens. Le concert s’ouvre sur le Quatuor op.76 no.2 en do majeur dit « L’Empereur » d’Haydn, dont le 2e mouvement est devenu, en 1990, l’hymne national de l’Allemagne réunifiée. On reconnaitra aussi la chanson si familière Les Feuilles mortes, de Joseph Kosma, mais dans une version sublime pour quatuor à cordes, qu’on doit au compositeur japonais Toru Takemitsu. Yuki Isami se joindra au Quatuor le temps de deux morceaux : Thème et Variations pour flûte et quatuor op. 80, de l’américaine Amy Beach et une composition de Simon Desbiens qui consiste en une série de variations pour flûte et quatuor à cordes, sur la mélodie japonaise Red Dragonfly du compositeur Koscak Yamada. «Toshiaki Hamada affectionnait particulièrement cette célèbre mélodie qu’il a d’ailleurs endisquée au CEM en 1994 », précise Luc Beauchemin.

Nous aurons encore une fois la preuve que la musique peut nous faire vivre simultanément des émotions vives, variées, parfois contradictoires. Et c’est ce qui est beau et qui fait du bien.

Éléonore Côté, membre Concerto

Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »

