Viens jouer dehors!

Contenu commandité

Emblème du sport hivernal au Québec, le centre de ski Le Valinouët n’a plus à faire ses preuves. Depuis plus de 40 ans, les sportifs hivernaux franchissent ses pistes de neige 100 % naturelle et contemplent les paysages féériques des monts Valin.

L’avantage de la neige naturelle, plus facile à dévaler et sans plaque de glace, se vit à travers ses 36 pistes de niveaux variés, dont trois nouvelles de type sous-bois à explorer. Les amateurs de sensations fortes y trouvent leur compte autant que les familles en quête de moments partagés.

Outre le ski et la planche à neige, d’autres activités attendent les visiteurs. Les glissades sur tube promettent des descentes exaltantes, tandis que la raquette au sommet offre une escapade au cœur de la nature. Le sentier des Petits Fantômes, d’une longueur de 4 km, invite les familles à partir du sommet et à redescendre à leur rythme, entourées de panoramas majestueux.

Le Valinouët, c’est aussi une expérience unique grâce à son chalet moderne de trois étages, construit il y a quatre ans. Ce lieu convivial abrite un restaurant et une cafétéria, offrant tout le nécessaire pour simplifier la journée des visiteurs. À proximité, la boutique Sports Experts permet de louer ou d’acheter des équipements, un atout pratique pour se dépanner.

Les débutants ne sont pas en reste. Une zone spécifiquement aménagée leur est dédiée, avec trois pistes séparées et des installations adaptées comme un tapis roulant et un téléski en T-bar. Pour les amateurs de ski de fond, des sentiers gratuits serpentent dans les bois. Les motoneigistes, quant à eux, peuvent profiter d’un relais stratégiquement situé près des sentiers principaux.

Enfin, les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur dans le parc à neige, avec ses sauts et modules soigneusement entretenus. Et pour les amateurs d’activités originales, des événements comme le « Splash » de fin de saison sont annoncés sur la page Facebook du centre.

Avec son ambiance conviviale, ses installations modernes et ses activités variées, Le Valinouët promet des souvenirs inoubliables pour petits et grands. Viens jouer dehors et redécouvrir les joies de l’hiver!

CONSULTE LE SITE POUR ACHETER TON BILLET EN LIGNE ET PLANIFIER TA JOURNÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

LE VALINOUËT

181, ROUTE DU VALINOUËT

FALARDEAU (QUÉBEC)

VALINOUET.QC.CA • 418 673-6455 • 1-866-260-8254