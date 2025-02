Spectacles en février 2024-2025

Contenu commandité

HAMLET - PRINCE DU DANEMARK | 7 & 8 Février, 20H à la Salle Michel-Côté

Rencontre au sommet autour d’Hamlet, entre le chorégraphe et danseur étoile Guillaume Côté et l’homme de théâtre et metteur en scène Robert Lepage. Une soirée d’exception !

Après le succès de la pièce Frame by Frame qu’ils ont cocréée en 2018 sur l’œuvre du cinéaste d’animation Norman McLaren, Côté et Lepage s’attaquent à Hamlet, œuvre mythique tant le pouvoir d’attraction de son héros — interprété ici par Guillaume Côté — est grand. Transcendant les mots pour montrer les zones d’ombre et l’humanité du personnage, ils relèvent le pari de l’aborder uniquement par la danse — portée par une distribution de neuf interprètes virtuoses, une scénographie minimaliste et la trame musicale de John Gzowski. Hamlet, prince du Danemark nous transporte dans un monde aux apparences trompeuses, où spectres et humains cohabitent. Une plongée inédite dans la tragédie shakespearienne, à voir absolument !

NEEV - PAS BESOIN D’AJOUTER LA SAUCE | 15 Février - 20H à la Boîte à Bleuets

Neev roule sa bosse dans le milieu de l’humour depuis plusieurs années, tant à la télévision et à la radio que dans de nombreux festivals partout à travers le pays. Après avoir sillonné le Québec en première partie de Louis-José Houde, il présente maintenant son tout premier one-man-show!

Dans ce spectacle, Neev pose un regard sur ce que nous sommes en tant que société. Il prend plaisir à mettre en lumière les petits travers de notre quotidien. Non seulement il nous fait part de ses réflexions, mais il nous parle avec beaucoup de sensibilité de ses origines multiples, d’intégration, et ce, sur un ton personnel et sans flafla.

Avec sa personnalité attachante, son rire chaleureux et son humour bien ficelé, Neev est déjà parfaitement épicé ; pas besoin d’ajouter la sauce.

PELCH - CHANSON FOLK-POP | 21 Février, 20H à la Boîte à Bleuets

D’abord révélé sur le web par sa populaire et bouleversante chanson Yellow Shirt, écrite suite au décès d’un ami, Pelch a rapidement conquis le public québécois lors de ses tournées à travers la province. Sa voix impressionnante et unique ne laisse personne indifférent, et son univers, à la croisée du folk et de la pop, s’est enrichi grâce à des voyages entre Nashville, Los Angeles et Montréal.

Avec la sortie de son nouvel album, Pelch promet un spectacle saisissant, où émotions profondes et moments authentiques se mêlent. Un rendez-vous incontournable pour vibrer avec un artiste désormais au sommet de son art.

LUDOVICK BOURGEOIS - HOMMAGE AUX B.B. | 22 Février 20H à la Salle Michel-Côté

On lui demandait depuis longtemps et le moment est enfin venu pour Ludovick Bourgeois de saluer en chansons et en images le parcours artistique, mais également plus personnel, de son célèbre père Patrick et son groupe culte Les BB. En compagnie de ses musiciens, Ludovick proposera un voyage dans le temps en revisitant les innombrables succès de la formation — Parfums du passé, Seul au combat, Donne-moi ma chance, Tu ne sauras jamais, T’es dans la lune et tant d’autres —, ainsi que quelques-uns de ses titres coups de cœur. Un spectacle-événement empreint de nostalgie, mis en scène par Joël Legendre, que le chanteur chouchou des Québécois.e.s souhaite aussi prenant que grandiose !

LA BOÎTE À BOLDOCK - BOLDOCK ET SES INVITÉS | 25 Février, 20H à la Boîte à Bleuets

ENFIN Alma a sa propre soirée de style « Comédie Club »! Une soirée mensuelle chapeautée par (on n’pourrait mieux dire) notre Guillaume Boldock national! Chaque mois, c’est à la Boîte à Bleuets qu’il débarquera avec trois de ses collègues humoristes : Deux premières parties et une tête d’affiche, pour vous donner tout un show.

C’est LE RENDEZ VOUS EN HUMOUR à ne pas manquer!

Les trois spectacles de Boldock sont disponibles à l'unité ou en forfait : 3 spectacles pour 70 $.

Rendez-vous sur la page du forfait La Boîte à Boldock pour y accéder!

(DÉ)TOURNER SA LANGUE - THÉÂTRE LINGUISTIQUE | 26 Février, 20H à la Salle Michel-Côté

(Dé)tourner sa langue est un monologue qui se joue de la conférence. Dans ce bricolage-montage ludique et indiscipliné, on suit la réflexion intime de Klervi Thienpont dans son désir d’émancipation linguistique, et ce avec vulnérabilité, dérision, humour et mordant.

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330

EN PERSONNE:

Billetterie de la Salle Michel-Côté les mercredis et jeudis de 16h à 19h et 3 heures avant le début de la représentation, à la salle où le spectacle a lieu.

Bibliothèque d'Alma: Sur les heures d'ouverture.