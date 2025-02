Spectacles en mars 2025

Contenu commandité

PRINCE CANARI par Eveline Ménard | 4 mars 2025 | 14h à la Salle Michel-Côté

Conte pour les 3 à 8 ans

Bienvenue dans la grande forêt des contes, là où tout peut arriver…

Il était une fois la conteuse Eveline Ménard qui parcourt avec vous le sentier des histoires. Dans ce conte interactif, vous découvrirez l’aventure magique de ce Prince jaune comme un canari dans un décor enchanteur qui se transformera sous vos yeux comme un origami. Vous rencontrerez une princesse prise dans une tour, des animaux qui se transforment sous vos yeux, un prince qui vole, un porc-é pic qui pique et une vieille fée un peu magicienne!

Ce spectacle allie le conte, le mouvement et la manipulation d’objets.

PAKO et Ivan Boivin-Flamand | 6 mars 2025 20h à la Boîte à Bleuets

Musique blues

Pascal Ottawa, dit Pako, est un auteur-compositeur-interprète originaire de la communauté atikamekw de Manawan. Sur une musique folk-rock solide et maîtrisée, Pako interprète les textes qu’il écrit dans sa langue natale, l’atikamekw. Il y traite de sujets forts tels que l’importance de la langue, les valeurs et l’histoire de sa communauté, l’identité, l’environnement, les relations humaines et l’espoir d’une vie meilleure. Pako à la parole qui écorche et la voix rauque et profonde d’un bluesman qui a voyagé mais qui revient toujours puiser son inspiration folk dans les racines atikamekw de sa forêt de Manawan, au Québec, où il vit.



Ancré dans le présent, son nouvel album Nanto est orienté vers ce qui est à venir, comme un rayon de soleil qui traverse la clairière d’une dense forêt.

MICHEL BARRETTE - Ève-Marie Lortie invité | 8 mars 2025 20h à la Salle Michel-Côté

Michel Barrette revient sur scène avec un tout nouveau projet : Un mot, une histoire.

Lors de chaque représentation, il invite une personnalité publique différente qui agit à titre d’animatrice ou d’animateur pour la soirée.

Chaque personnalité teinte la soirée à sa façon avec ses propres questions pour Michel, ce qui lui permet de partager des anecdotes qu'il n'a jamais abordées lors de ses spectacles précédents, créant ainsi des rencontres uniques.

ALEXIS LE TROTTEUR | 12 mars 2025 19h à la Salle Michel-Côté

Danse

Une épopée chorégraphique autour du célèbre Trotteur, cet homme — cette légende! — qui courait plus vite que les chevaux, les navires et les trains.

Suivez les 5 interprètes dans une danse dynamique — et par moments chevaline! —, inspirée par la personnalité, la fougue et la folie d’Alexis Lapointe (1860 – 1924), dit «l’homme-cheval».

Marginalisé et dénigré par les êtres chers qui n’acceptaient pas son excentricité, ce personnage du folklore québécois aux capacités physiques extraordinaires est devenu, pour la société de l’époque, un animal de foire adulé pour ses exploits et applaudi de tous avec un mélange de curiosité et d’admiration. Comment ALEXIS, cet éternel adolescent qui a osé magnifier sa différence, serait-il accueilli aujourd’hui?

Cent ans après la mort du Trotteur, Ample Man Danse lui rend hommage à travers un processus chorégraphique alliant danse contemporaine et interactivité scénique, qui explore les mécanismes de création des légendes avec pour leitmotiv la volonté d’affranchissement du personnage et son besoin d’exister dans le regard des autres.

FREDZ - COMPLET | 14 mars 2025 20h à la Boîte à Bleuets

Demain il fera beau

Après deux ans de tournée avec son précédent projet Astronaute, Fredz revient avec un nouvel album et un nouveau spectacle "Demain il fera beau".

Tirant son thème dans les nuages et le beau temps, Fredz accompagné de ses musiciens transporte le public avec ses chansons à la fois pop et rap. Un concert haut en couleur, où Fredz confirme sa proximité avec son public.

MARIE-ÈVE MUNGER ET LES BORÉADES | 15 mars 2025 20h à la Salle Michel-Côté

Maestro Mozart

Lorsqu’on évoque Mozart, l’image de l’enfant virtuose qu’il était frappe l’imaginaire et suscite encore aujourd’hui à la fois fascination et admiration. Exhibé de Munich à Londres en passant par Bruxelles et Paris par son père et professeur Léopold Mozart, il performe et défile devant rois et reines et éblouit par ses capacités musicales relevant du génie. Il s’attaquera rapidement à l’opéra à un âge plus précoce que n’importe lequel de ses contemporains, et avec une maturité et une compréhension du texte inégalée.

On perçoit déjà dans ses airs de jeunesse le sens du drame et l’incarnation du texte qui caractériseront ses plus grands chefs-d’œuvre de maturité, tels Don Giovanni ou encore La Flûte enchantée. La véritable fièvre créatrice qui l’habite jusqu’à sa mort prend donc racine dans les premières pages d’opéra qu’il écrit et dirige dès l’âge de 10 ans.

C’est donc un véritable retour à la source du génie de Mozart que vous proposent la soprano Marie-Ève Munger et l’ensemble Les Boréades et dans un répertoire qui capture l’essence originelle de l’œuvre du maître incontesté de l’opéra.

2FRÈRES | 21 mars 2025 20h à la Salle Michel-Côté

Science humaine

Le duo le plus aimé du Québec est de retour sur scène accompagné de leurs quatre musiciens afin de présenter un tout nouveau spectacle! Regroupant des pièces de leur nouvel album Science humaine?qui sera lancé à l’automne 2024, on y retrouvera également leurs plus grands succès. ?Avec des musiques accrocheuses et des textes rassembleurs, laissez-vous charmer par leur complicité et leurs magnifiques harmonies vocales.

Les 2Frères, c’est aussi plus de 275 000 albums vendus en carrière, 70 millions d’écoutes sur les plateformes en ligne et 14 chansons #1 à la radio!

LA DÉFERLANCE | 22 mars 2025 20h à la Boîte à Bleuets

Le feu aux poudres

Formée en 2018, La Déferlance propose un trad rafraîchissant et vivement coloré. Son répertoire est constitué non seulement d’airs enlevants et de chansons purement traditionnelles arrangées à sa saveur, mais également de nombreuses compositions entièrement originales. Les prestations à la fois énergiques et soignées de la formation témoignent sans conteste des années d'expériences musicales variées de ses membres, notamment en jazz et en classique. Le groupe se déplace maintenant à travers le Canada pour présenter son spectacle Le feu aux poudres, tiré de son premier album paru en 2022.

1re partie : Les Fatiquantes

Les Fatiquantes, trio musical à saveur régionale, présentent leurs compositions à la fois originales et rafraîchissantes. Leur musique franco-pop-redneck-acoustique-alcoolisé a pour but de divertir un public averti, en se prenant au sérieux le moins possible.

LA BOÎTE À BOLDOCK | 25 mars 2025 20h à la Boîte à Bleuets

Cabaret 2

ENFIN Alma a sa propre soirée de style « Comédie Club »! Une soirée mensuelle chapeautée par (on n’pourrait mieux dire) notre Guillaume Boldock national!

Chaque mois, c’est à la Boîte à Bleuets qu’il débarquera avec trois de ses collègues humoristes: Deux premières parties et une tête d’affiche, pour vous donner tout un show.



C’est LE RENDEZ VOUS EN HUMOUR à ne pas manquer!

Rendez-vous sur la page du forfait La Boîte à Boldock pour y accéder!

JOCELYN SIOUI | 26 mars 2025 19h à la Salle Michel-Côté

Conte Frétillant et agile

Avec Frétillant et Agile, Jocelyn Sioui redonne vie à Auhaïtsic, un improbable héros wendat. Comment cet illustre inconnu, qui inspire la méfiance parmi les siens, parvient-il à sauver sa nation de l’extinction et à changer le cours de l’Histoire ? Marionnettiste aguerri et fabuleux conteur, Jocelyn Sioui s’amuse à sortir de l’ombre des personnages colorés, plus grands que nature. Auteur de Mononk Jules, qu’il a adapté pour la scène, Sioui sait qu’il faut se méfier de l’eau qui dort.

Le spectacle Frétillant et Agile est tiré du conte du même nom, écrit par Jocelyn Sioui et publié par les Éditions Hannenorak.

« Accrochez-vous. À partir d’ici, c’est une histoire qui suit la force du courant. »

PIERRE-LUC POMERLEAU | 29 mars 2025 20h à la Salle Michel-Côté

Moqueur polyglotte

Moqueur polyglotte : Oiseau rare qui se démarque par sa capacité à drôlement bien imiter les voix et les mimiques de ses compères., notamment de son côté lunatique et maladroit, en mettant de l’avant ses histoires personnelles avec une gestuelle démonstrative et une rythmique étonnante. L’humoriste derrière les hilarantes et populaires capsules « Les p’tites trouvailles de PLP » sur le thème de Marketplace (à voir absolument!) aborde des sujets rassembleurs dans lesquels le public se reconnaîtra sans aucun doute. Pierre-Luc sera assurément l’un de vos nouveaux coups de cœur!

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330

EN PERSONNE:

Billetterie de la Salle Michel-Côté les mercredis et jeudis de 16h à 19h et 3 heures avant le début de la représentation, à la salle où le spectacle a lieu.

Bibliothèque d'Alma: Sur les heures d'ouverture.