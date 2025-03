Une pharmacienne proche de sa communauté

Contenu commandité

Depuis 11 ans, Jessica Bouchard est à la tête de la pharmacie Familiprix extra qui porte son nom. Entrepreneure, mais avant tout, femme de coeur, Jessica est proche des gens et profondément attachée à sa communauté. Originaire de Delisle, elle a grandi à quelques rues de l’établissement qu’elle dirige aujourd’hui. Petite, elle y accompagnait ses parents sans imaginer qu’un jour, elle en deviendrait la propriétaire. Ce lien fort avec son quartier l’a motivée à racheter l’entreprise en 2014.

Dynamique et accessible, Jessica Bouchard insuffle à son équipe de 30 employés un leadership positif et humain. Elle croit fermement à l’importance d’un environnement de travail stimulant, où chacun peut évoluer et s’épanouir. Sa gestion est marquée par l’écoute et la collaboration, ce qui contribue à l’excellent service offert à la clientèle. « Nous avons une philosophie de pharmacie de quartier en ce qui concerne nos clients, nous les connaissons personnellement et nous sommes proches d’eux », affirme-t-elle.

Son engagement dépasse largement les murs de la pharmacie. Membre fondatrice du Club Kiwanis Lac-Saint- Jean Est, elle consacre temps et énergie à réaliser la mission du club : promouvoir et soutenir la cause de la santé mentale chez les jeunes. Depuis

bientôt huit ans, elle participe activement à des initiatives visant à amasser des fonds afin d’offrir du soutien et des ressources aux jeunes dans le besoin.

Au fil des ans, elle a su naviguer à travers plusieurs changements majeurs : la pandémie, les travaux de réaménagement liés au carrefour giratoire, un agrandissement d’envergure et le départ de la clinique médicale du Manoir. Malgré tout, elle est restée fidèle à sa mission : offrir un service de proximité, personnalisé et humain.

Aujourd’hui, après plus de 10 ans d’expérience de vie entrepreneuriale, elle se consacre à consolider les acquis et à trouver un équilibre entre sa vie familiale et ses responsabilités de leader et de citoyenne engagée.

Une chose demeure inchangée : son dévouement envers sa clientèle. Pour elle, être pharmacienne, c’est bien plus que dispenser des soins, c’est créer des liens et accompagner, jour après jour.

«Mon entreprise est ma vocation. Je ne me vois pas ailleurs! »

