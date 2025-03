Une femme axée sur le développement

Contenu commandité

Audrey Coulombe est VP Talents et développement corporatif chez Produits Boréal depuis 2023. Elle siège également au conseil d’administration de l’entreprise à titre de secrétaire. Son parcours a débuté par un bac en administration avec une majeure en marketing, et elle a poursuivi à la maîtrise en gestion des organisations. Déjà pendant ses études, elle était fascinée par les entrepreneurs qui avaient toujours des projets pleins la tête ! Elle a ensuite eu la chance d’intégrer l’équipe de SERDEX International, et c’est pendant cet emploi qu’elle a connu les dirigeants de Produits Boréal.

En 2018, elle a rejoint l’équipe comme directrice générale adjointe, et l’année suivante, elle est devenue actionnaire de l’entreprise. Celle qui a toujours été passionnée par le développement régional est heureuse de pouvoir y contribuer via les investissements du groupe Boréal en développement et acquisition d’entreprises. Son rôle actuel est toutefois plus large, puisqu’elle est aussi en charge de la gestion financière ainsi que des ressources humaines.

Parmi ses défis, elle énonce qu’être une femme qui prend sa place dans un milieu d’hommes, sans toutefois être dans la revendication, est un équilibre qu’il n’est pas toujours facile d’atteindre. Toutefois, elle se compte chanceuse d’être entourée d’une équipe formidable et y trouve son inspiration quotidienne.

«Le leadership féminin est complémentaire à celui des hommes. J’ai la chance dans mon équipe de bénéficier de cette complémentarité!»

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes!

Produits Boréal

1640, avenue de la Technologie, Alma

418 699-2020