Une gestionnaire qui carbure aux défis

Contenu commandité

Cynthia Tardif, directrice générale de la MRC de Lac-St-Jean Est depuis 2023, est une femme au parcours atypique. Elle se décrit comme une gestionnaire passionnée qui aime relever des défis et sortir des sentiers battus. Celle qui dit ne jamais avoir eu de plan de carrière défini a toujours fait confiance à la vie pour accueillir les opportunités qui se sont présentées. On peut dire qu’elle a eu une carrière bien remplie jusqu’à maintenant, ayant précédemment occupé les fonctions de direction générale d’un bureau de député et ministre, de l’association régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean en santé mentale et du Centre de Rétablissement le Renfort.

Dans ses fonctions actuelles, elle exerce un leadership mobilisant visant à créer un milieu de travail propice à la rétention du personnel, à comprendre le rôle de chaque employé et à amener l’organisation plus loin. D’ailleurs, l’humain est primordial pour elle, et elle se fait un point d’honneur à considérer fortement le savoir-être autant que le savoir-faire dans le cadre d’un processus d’embauche. Ses efforts et sa passion sont, et seront dans le futur, certainement gage de succès !

« Le leadership au féminin, c’est un leadership mobilisant, créatif, de défis, où la communication est centrale, mais où l’atteinte des résultats est également au coeur des décisions. »

