Un leadership d'exception au service des autres

Directrice générale chez Alma Nissan depuis un an, Érika Gagnon incarne le leadership avec détermination et humanité. Son parcours atypique, marqué par une expérience enrichissante dans l’armée, lui a permis de se démarquer dans un domaine majoritairement masculin.

Rassembleuse, Érika mise sur l’écoute, la compréhension et l’entraide pour bâtir une équipe solide et offrir un service hors pair. Pour elle, le succès repose sur une approche centrée sur l’humain. « Le client n’est pas qu’une transaction, c’est une relation à bâtir et à entretenir », affirme-t-elle. Le service après-vente est donc une priorité, garantissant une expérience durable et une confiance mutuelle.

Impliquée à plusieurs niveaux, Érika Gagnon sera l’une des ambassadrices de la course Dix de Cœur 2025. Elle est également gouverneure pour la Fondation Jean Allard en 2025 et s’engage activement dans des initiatives comme la Guignolée et Movember.

Parmi ses plus grandes fiertés, elle souligne l’optimisation d’Alma Nissan, qui a permis d’améliorer autant la performance de l’entreprise que le bien- être de son équipe et de sa clientèle. Animée par des valeurs d’intégrité, de transparence et de famille, elle continue d’inspirer et d’élever son environnement professionnel avec passion et engagement.

« Notre clientèle est notre priorité et nous tenons à les traiter aux petits soins ! »

