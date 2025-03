Encadrer l’art, sublimer les émotions

Contenu commandité

Depuis plus de 13 ans, Isabelle Guay dirige avec passion une entreprise d’encadrement sur mesure, rachetée après en avoir perçu tout le potentiel. Fondée en 1989, l’entreprise lui a été transmise par sa fondatrice, lui permettant d’acquérir un savoir-faire unique. Convaincue qu’elle s’épanouirait en alliant art et créativité, elle propose bien plus qu’un service d’encadrement : elle sublime chaque projet. Chandails de sport, diplômes, œuvres d’art… rien n’est impossible.

Son entreprise offre aussi des cadres préfabriqués, du matériel d’artiste et des cours d’art visuel. Sa passion pour l’art sous toutes ses formes fait d’Isabelle une entrepreneure hors du commun. Toujours en quête d’innovation, elle suit diverses formations pour adapter son entreprise aux besoins actuels. Son engagement se traduit aussi par son implication dans plusieurs conseils d’administration, dont l’Atelier d’Art d’Alma, où elle préside le comité du 50e anniversaire cette année.

Guidée par le respect, la satisfaction et la créativité, Isabelle souhaite continuer à valoriser les projets de ses clients et s’imposer comme une référence en encadrement, en proposant des solutions avant-gardistes adaptées aux attentes de sa clientèle.

« Avoir été élue présidente de l’Association des Femmes en Affaires LSJE est l’une de mes plus grandes fiertés. »

Encadratech

590, rue de la Gare Ouest, Alma

isabelle@encadratech.com

418 662-6562