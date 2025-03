Une dirigeante engagée pour l’environnement et l’insertion sociale

Contenu commandité

À la tête de l’entreprise d’économie sociale du Groupe Coderr, Josée Gauthier incarne un leadership responsable et visionnaire. Elle travaille dans le milieu des affaires sociales depuis plus de trente années, dont 13 au Groupe Coderr. Consciente des défis environnementaux actuels, elle ne se contente pas de diriger et développer l’entreprise, elle est soucieuse de créer des partenariats importants avec les entreprises du milieu.

Sous sa direction, l’organisation a renforcé son rôle de leader en gestion des matières résiduelles et en environnement. Convaincue que chaque déchet peut devenir une ressource, elle pilote, accompagnée de l’équipe de direction, des projets ambitieux qui allient impact environnemental et retombées sociales positives. Elle ne se limite pas au recyclage, elle participe à créer des opportunités d’emploi qui favorisent l’insertion sociale en plus du développement de logements abordables.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires ainsi que de certificats en administration, RH et psychologie organisationnelle, elle travaille de manière soutenue à améliorer constamment l’environnement de travail des équipes. Elle met en place des stratégies visant à accroître l’efficacité et la productivité de l’organisation. Son approche incite à une culture d’amélioration continue.

Grâce à sa vision proactive et de développement de l’entreprise, elle contribue à faire du Groupe Coderr un modèle en matière de gestion durable, de responsabilité sociale et de développement économique régional. Sensible aux enjeux sociaux, elle accorde une attention particulière aux causes liées à la santé mentale, à la déficience intellectuelle et à la sécurité alimentaire, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’intégrer le marché de l’emploi dans un environnement bienveillant et structuré.

« Josée incarne une vision engagée pour l’économie circulaire et l’innovation sociale. »

