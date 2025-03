Des forces complémentaires !

Contenu commandité

Virginie Boudreault est la directrice générale de Perron Telecom depuis 2020.Elle est toutefois à l’emploi de l’entreprise depuis 2012, ayant commencé par un mandat en gestion des ressources humaines. Puis, c’est en 2016 qu’elle a acheté des parts de l’entreprise. Copropriétaire avec Roxanne Bernard et Mélissa Pelletier, elle souligne à quel point elle n’aurait pu rêver d’une meilleure équipe pour diriger l’entreprise.

Madame Bernard est contrôleure et s’occupe donc de la gestion financière, alors que Madame Pelletier est estimatrice et chargée de projet et met à profit ses forces au niveau des opérations. De son côté, Madame Boudreault a principalement des compétences en gestion, en développement des affaires, en ressources humaines et en marketing, tout en conservant une vision globale de l’entreprise.

Ensemble, elles forment une équipe solide, organisée et rigoureuse, n’ayant pas peur de repousser les limites. Sa principale motivation est la fierté de voir que l’entreprise grandit et qu’elle a une équipe stable sur qui elle peut compter. Bien qu’elle soit consciente des défis, que ce soit au niveau de la main d’oeuvre ou du contexte économique, elle est confiante pour l’avenir et fière de cette entreprise de près de 50 ans !

« Les femmes ont de grandes qualités pour gérer une entreprise. Qu’elles osent se lancer malgré leurs appréhensions, car elles en sont pleinement capables! »

Perron Telecom

250, rue de l'Industrie, Alma

418 758-1448