Acquisition du concessionnaire Alma Mazda

Contenu commandité

Alma, Québec – Laval Boulianne et Daniel Côté, deux figures bien établies dans le domaine de l’automobile au Saguenay-Lac-St-Jean, annoncent fièrement l’achat du concessionnaire Alma Mazda. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans leur expansion, eux qui sont déjà les propriétaires des prestigieux établissements Alma Volkswagen, Saguenay Volkswagen et Mercedes-Benz Saguenay.

«Nous tenons à souligner et remercier sincèrement Réjean et Mélanie Gagné pour leur remarquable contribution. La famille Gagné aura marqué l’histoire du concessionnaire Alma Mazda par un engagement constant à offrir une expérience client de qualité. Nous sommes heureux de poursuivre leur travail et d’y ajouter notre couleur», déclarent Laval Boulianne et Daniel Côté.

La famille Gagné aura opéré la concession pendant plus de 38 ans.

SYNERGIE ET AGRANDISSEMENT DE L’ESPACE

Dans le cadre de cette acquisition, le groupe a fait aussi l’acquisition de la bâtisse située à l'arrière de la concession. Celle-ci sera dédiée aux services de lavage de voitures. Ce nouvel ajout permettra de créer une synergie parfaite entre les différents services des concessions Alma Mazda et d’Alma Volkswagen. Le service de lavage viendra compléter l’offre de soins automobiles et améliorera l'espace disponible pour mieux servir les clients.

«Nous sommes ravis d’introduire ce nouveau service qui permettra à nos clients de bénéficier d'une expérience plus complète et plus pratique. L’ajout de cette bâtisse permettra de répondre à une demande croissante tout en optimisant l’espace de nos installations. Cette nouvelle infrastructure renforcera l’efficacité de notre service après-vente et contribuera à un accueil toujours plus chaleureux et pratique pour notre clientèle», M. Côté.

«L'acquisition d'Alma Mazda s'inscrit dans notre vision de renforcer notre présence dans la région et d’offrir à nos clients une gamme étendue de véhicules de qualité. Nous sommes ravis de faire croître notre groupe et de continuer à servir notre clientèle avec le même engagement et la même passion», concluent-ils.

Le concessionnaire Alma Mazda, désormais sous leur gestion, bénéficie d’une expertise de plusieurs années dans l'industrie automobile, et ce, dans le respect des valeurs et de l'éthique des nouveaux propriétaires. Les clients pourront bientôt découvrir les nombreuses promotions et services exceptionnels qui feront de leur expérience d’achat une étape agréable et mémorable.

ALMA MAZDA

695 Av. du Pont Sud, Alma

418-668-4581

www.almamazda.ca