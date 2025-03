Spectacles en avril 2025

Contenu commandité

À LA FOLIE | 2 avril 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

Théâtre comédie avec Guy Richer et Louise Deschâtelets

Charles (Guy Richer), un animateur fêtard et immature, découvre avec horreur qu’il devra malgré lui s’occuper de sa vieille mère (Louise Deschâtelets) atteinte d’Alzheimer. Que fera le boomer bohème coincé entre sa mère grincheuse, sa fille insolente (Charlotte B. Reichhold) et une infirmière déstabilisante (Sandra Dumaresq), lui dont le seul talent est de faire rire en imitant de vieux chanteurs? Pourtant la magie de la musique fera des miracles!

JOSÉ GAUDET | 17 avril 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

Y’était temps !

Humoriste, José Gaudet nous fait rire depuis déjàtrès longtemps ! Il a à son actif plus de 25 ans d’animation radio, deux tournées de spectacles bien récompensées, animation de galas et 10 ans à la barre de talks-shows dontÇa finit bien la semaine.

José n’arrivera pas sur la pointe des pieds, il prépare un spectacle de stand up pur et dur. Il abordera sa vision des choses sur la vie d’aujourd’hui et ses réflexions sur la société avec son humour authentique, son franc parlé et son énergieéclatante que nous connaissons bien. À 53 ans, il arrive avec son premier one man-show. C’est le cas de le dire… Y’était temps!

MADO LAMOTTE | 18 avril 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

La bitch joyeuse

« Mado - La bitch joyeuse » est un spectacle d’humour où le stand up rencontre la variété. Sur scène en compagnie du pianiste Nicolas Burgess, Mado nous raconte avec humour et truculence l’histoire de sa vie, en monologues et en chansons. Librement inspiré de sa toute récente « Madographie » publiée aux Éditions La Presse, le spectacle de Mado se veut un hommage à ses 35 ans de carrière. Croyez-moi, la vie de la « Reine-Mère » des drags Queens est loin d’être banale. « Mado-la bitch joyeuse » c’est un voyage unique dans l’univers fantastique de la bitch la plus sympathique du Québec.

GUYLAINE TANGUAY | 19 avril 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

C’est ma vie

« C’EST MA VIE », c’est un portrait fidèle et vrai de ce qu’est Guylaine Tanguay. Du country à l’état pur. Des incontournables de ce style musical qui la fait vibrer depuis toujours et aussi, des chansons originales qui vous plongeront dans ses histoires bien à elle et même, dans certaines confidences. Vous aurez l’impression de passer un moment seul avec cette artiste unique qui donne toute son énergie et son amour sur scène, soir après soir. Le spectacle « C’EST MA VIE », c’est du Guylaine Tanguay à 100%.

COLLECTIF9 | 20 avril 2025, 14h à la Salle Michel-Côté

Vagues et ombres

Le nonette à cordes montréalais collectif9 vous invite à découvrir le programme de son plus récent album, Vagues et ombres, un album qui était finaliste aux Prix Juno 2023 et qui a été récompensé de plusieurs distinctions. Dans ce spectacle, collectif9 plonge dans un univers de couleurs et de textures avec la musique de Claude Debussy, Luna Pearl Woolf et Tom Morrison, et un décor d’ombres féériques de Mere Phantoms. Le programme comprend des arrangements originaux de pièces de Debussy dont son œuvre symphonique emblématique, La Mer. Évocation sonore du monde sous-marin des bélugas dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, Contact de Woolf adresse une situation urgente qui affecte l’écosystème marin au Québec, alors que Sea Change de Morrison exprime l’anxiété face à la crise climatique.

LA BOÎTE À BOLDOCK | 29 avril 2025, 20h à la Boîte à Bleuets

Cabaret 3

ENFIN Alma a sa propre soirée de style « Comédie Club »! Une soirée mensuelle chapeautée par (on n’pourrait mieux dire) notre Guillaume Boldock national! Chaque mois, c’est à la Boîte à Bleuets qu’il débarquera avec trois de ses collègues humoristes : Deux premières parties et une tête d’affiche, pour vous donner tout un show.



C’est LE RENDEZ VOUS EN HUMOUR à ne pas manquer! Manque pas ça!

