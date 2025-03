La MRC au cœur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LE CONSEIL | EN BREF

RESTEZ INFORMÉ(E) DES DÉCISIONS ET PROJETS DE VOTRE MRC

Chaque mois, les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est prennent des décisions qui façonnent l’avenir de notre territoire.

Ce mois-ci, lors de la dernière séance, plusieurs sujets clés ont été abordés :

Entente intermunicipale avec la MRC de Domaine-du-Roy : Ajout d’une ressource supplémentaire pour la livraison des programmes d’amélioration de l’habitat (PAH) de la Société d’Habitation du Québec pour les 2 MRC.

Transport adapté : désormais sous la responsabilité de la MRC.

Tourisme : un investissement pour rendre la route touristique du Lac encore plus attractive.

Prochain conseil de la MRC : Mardi, 8 avril à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST, C’EST QUOI?

Saviez-vous que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est joue un rôle clé dans le développement et la gestion du territoire? Elle regroupe 14 municipalités et œuvre au quotidien pour assurer un cadre de vie dynamique et durable.

Planifier l’aménagement du territoire

Offrir des services regroupés aux municipalités tels que : informatique, ingénierie et ressources humaines

Supporter le développement local et territorial

Leader incontournable

En bref, la MRC est un levier essentiel pour le développement territorial!

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2024-2030

C’est avec fierté que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dévoile la toute première planification stratégique de son histoire.

Se déclinant en cinq (5) grandes orientations, elle représente les fondements ambitieux et visionnaires que l’organisation propose pour dicter ses actions au cours des prochaines années.

Une gouvernance mobilisatrice, collaborative et efficiente de la MRC Une stratégie de communication en appui à la vision stratégique Un aménagement durable du territoire de la MRC Soutenir le développement des milieux de vie Un territoire plus résilient et adapté aux changements climatiques

Une vision forte pour bâtir l’avenir de notre MRC!

