La MRC au cœur du développement local, territorial… et régional!

LE CONSEIL | EN BREF

RESTEZ INFORMÉ(E) DES DÉCISIONS ET PROJETS DE VOTRE MRC

Lors de la dernière séance, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

- Entente de développement culturel : Confirmation de la subvention pour le prochain triennal

- Report de l’autoroute Alma-La Baie : Résolution unanime du conseil de la MRC pour remettre en priorité ce lien routier

- Société d’habitation du Québec (SHQ) : Dénonciation des coupures qui impactent de manière significative les plus vulnérables

Prochain conseil de la MRC : Mardi, 13 mai à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

𝗟𝗔 𝗠𝗥𝗖, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘!

Un peu d’histoire...

Fondée en 1946 et portant le nom du pionnier Joseph Lamarche, cette municipalité de 650 habitants, située au nord du Lac-Saint-Jean, a su préserver son charme naturel et sa tranquillité, tout en développant une communauté dynamique.

Un territoire préservé

Lamarche est un lieu idéal pour les amoureux de la nature, avec ses lacs et forêts qui offrent un cadre de vie exceptionnel. Les sentiers de randonnée, les nombreux hébergements touristiques et les espaces de pêche sont des points forts pour ceux qui cherchent à s'évader dans un environnement naturel unique.

Un endroit de rêve à visiter

Lamarche est bien plus qu'une simple destination de plein air : c'est un véritable carrefour pour les activités extérieures, allant de la randonnée aux sports nautiques, tout en profitant des paysages splendides de la région.

Le saviez-vous?

Lamarche est un havre de paix où nature et histoire se rencontrent, offrant à la fois calme et aventure, un endroit parfait pour se ressourcer en toute tranquillité.

Découvrez-en plus ici

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a été créée suite au partenariat résultant d’une entente intermunicipale conclue entre les 3 MRC du Lac-Saint-Jean.

Celle-ci a mis en place diverses installations et initiatives ayant pour but de protéger l’environnement. Ces actions visent à rendre notre territoire plus propre, plus durable et plus respectueux de l’environnement.

Grâce à cette collaboration, plusieurs services sont disponibles pour les citoyens :

Collecte des matières résiduelles (recyclage et compostage)

(recyclage et compostage) Écocentres pour la réutilisation et le recyclage des matériaux

pour la réutilisation et le recyclage des matériaux Sensibilisation à la gestion des déchets pour encourager un comportement éco-responsable

Agissons ensemble pour préserver notre environnement et faire du Lac-Saint-Jean-Est un modèle de gestion durable des déchets.

Chaque geste compte pour construire un avenir plus vert !

Plus de détails ici.