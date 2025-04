Chronique Concerto

Contenu commandité

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SLSJ : LA 5E DE BEETHOVEN

Samedi 3 mai, 20h, Salle Michel-Côté

C’est l’heure des au revoir. Et ce concert en soulignera deux pour le prix d’un. D’une part, il clôt la saison 2024-2025 de Concerto, et d’autre part, il marque le départ du chef Jean-Michel Malouf comme directeur artistique de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour son dernier tour de piste à ce poste, le chef a conçu le menu musical parfait pour laisser dans notre mémoire émotionnelle une trace indélébile. Voici sa réponse à la question Comment avez-vous sélectionné les œuvres de ce dernier concert avec l’OSSLSJ?



LE CHOIX DU CHEF



Le choix de la 5e symphonie de Beethoven s’est imposé de lui-même. Je ne l’avais jamais fait avec l’OSSLSJ et pour moi c’était impensable de quitter sans avoir fait avec cet orchestre ce pilier du répertoire symphonique. C’est une œuvre parfaite pour cette occasion : une pièce classique très connue avec une superbe finale. On connaît surtout le premier mouvement de la 5e, mais tout le reste de la symphonie aussi est magnifique. Et le mouvement final est tellement grandiose : ça fait une superbe fin.



La symphonie Inachevée de Schubert est aussi un chef-d’œuvre très connu. Je cherchais une pièce qui allait bien fonctionner avec la 5e, et c’est parfait parce qu’elle est moins longue. Évidemment, puisqu’elle est inachevée! J’adore cette œuvre-là et j’éprouve beaucoup de plaisir à la redécouvrir à chaque fois que je la dirige.



Au sujet de la pièce d’ouverture, Ringelspiel de Sokolovic, je tenais à ce qu’on ait une pièce d’une compositrice ou d’un compositeur québécois. C’était important pour moi. Je devais aussi tenir compte de l’orchestration, du nombre de musiciens qui convient, tout ça… et j’ai trouvé que c’était l’occasion idéale de faire une pièce d’Ana Sokolovic, une compositrice d’origine roumaine, mais qui est établie au Québec depuis longtemps. Son écriture musicale est magnifiquement libre, magnifiquement orchestrée. Je suis vraiment heureux d’ouvrir le concert avec cette pièce-là et de la faire découvrir, peut-être, au public.



De façon générale, je voulais que le concert soit une fête de l’orchestre! Je voulais des pièces sans solistes, pour mettre l’accent vraiment sur la musique symphonique et ma relation avec l’orchestre. Et j’ai choisi aussi des pièces qui m’allument, pour le plaisir, pour qu’on se paye la traite ensemble! Je pense qu’on va créer un moment spécial. J’espère que c’est ce qui va arriver! Je suis hyper reconnaissant au public de Concerto tous les beaux moment musicaux à Alma au fil des années. Chacun de nos passages ont donné lieu à des rencontres extrêmement enrichissantes.

Merci! Ce sera un bel au revoir!

Éléonore Côté, membre Concerto

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330