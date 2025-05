Spectacles de fin de saison 2025

Contenu commandité

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN | 3 mai 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

La cinquième de Beethoven

L’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean clôture un grand cycle de musique, par ce tout dernier concert de la saison. En effet, pour son dernier tour de piste à titre de directeur musical de l’Orchestre, Maestro Jean-Michel Malouf dirigera la cinquième symphonique de Beethoven, une des œuvres les plus marquantes du répertoire romantique. Un aurevoir magistral, avec 43 musiciens sur scène. Un concert à voir et à entendre absolument !

ROSALIE VAILLANCOURT | 28 mai 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

MILF | Presque complet

Pendant la durée d'environ un Shrek, je vous parlerai de ma nouvelle vie de femme mature. Sans tabous et sans me rendre compte que ce que je dis est souvent ultra gênant, je vous promets de vous faire rire un bon coup.

GILLES VALIQUETTE | 31 mai 2025, 20h à la Boîte à Bleuets

Je n’attends que ce moment

50 ans après la sortie de son premier album Chansons pour un café en 1973, lequel proposait des titres tels Quelle belle journée, Dis-lui bonjour et Tout est mieux là-haut, Gilles Valiquette revient en force avec l’album Retour à chansons pour un café.

Service de Navette culturelle GRATUITE !

LOUIS MORISSETTE | PRESQUE COMPLET | 5 juin 2025, 20h à la Salle Michel-Côté

Sous pression - dernière chance | Presque complet

Maintenant dans la cinquantaine, il porte un regard humoristique et caustique sur son parcours, le pouvoir des échecs professionnels, et la société de performance. Avec une authenticité déroutante, il se met à nu et pose la question : après quoi on court?

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330

EN PERSONNE:

Billetterie de la Salle Michel-Côté les mercredis et jeudis de 16h à 19h et 3 heures avant le début de la représentation, à la salle où le spectacle a lieu.

Bibliothèque d'Alma: Sur les heures d'ouverture.

SURVEILLEZ LE GRAND DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 2025-2026!

26 mai 2025 à 11 h sur la Page Facebook Ville d’Alma SPECTACLES