Culture ALMATOISE

Contenu commandité

C’est en janvier 2017 que le comité de développement durable et le conseil municipal de la Ville d’Alma ont présenté à la population le tout premier Plan stratégique de développement durable 2017-2021. Ce plan abordait plusieurs enjeux, notamment la protection de l’environnement, la sensibilisation et la promotion des valeurs de développement écologique, la diversification, le développement économique responsable et la mobilité durable.

En février 2020, le comité des travaux publics et le conseil municipal de la Ville d’Alma ont dévoilé leur Plan de mobilité durable. Pour les élus, ce plan d’action s’inscrivait dans la continuité logique du Plan stratégique de développement durable adopté en 2017. De plus, la Ville s’engage à respecter certaines obligations afin de contribuer autrement à la mission de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Parmi les initiatives mises en place, on retrouve l’installation de stations mobiles d’hydratation.

Depuis 2022, en collaboration avec le groupe MACTECH, le comité de développement durable de la Ville présente sous le thème «Alma vert l’avenir» le mois de mai comme le mois de l’arbre. Cette initiative se traduit par diverses actions posées sur le territoire, notamment la distribution de compost et d’arbres.