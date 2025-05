Une MRC en action pour un avenir plus résilient et durable

Contenu commandité

UN PROJET NOVATEUR POUR ANTICIPER LES DÉFIS CLIMATIQUES

POUR UN TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a lancé en février 2024 le projet Signature Innovation, une démarche ambitieuse pour rendre notre territoire plus résilient face aux changements climatiques.

Le projet met en place des actions concrètes pour rendre notre territoire plus résilient face aux changements climatiques. Celui-ci inclut des stratégies visant à protéger et renforcer les milieux naturels tout en favorisant un développement durable tel que :

- Soutenir les municipalités dans leurs démarches d’adaptation et de lutte aux changements climatiques

- Valoriser et protéger la biodiversité et l’eau

- Mettre les connaissances scientifiques et les savoirs des acteurs de la communauté au cœur des actions

- Revoir nos façons d’aménager nos villes et municipalités

Ces initiatives permettent de préparer notre région à affronter les défis climatiques tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

Pour en savoir plus : https://www.rmrlac.qc.ca/

DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES DANS L'ADAPTATION

Le projet Signature Innovation vise aussi à renforcer l’adaptation des communautés du Lac-Saint-Jean-Est face aux changements climatiques grâce à des actions concrètes.

- Engagement dans des projets collectifs pour la lutte contre les changements climatiques: En soutenant les municipalités dans l’adaptation de leurs infrastructures aux effets du climat. Nous prévoyons créer des corridors écologiques pour protéger les habitats naturels et garantir l’accès à l’eau, et mettre en place des solutions pour mieux gérer les risques climatiques et les événements extrêmes.

- Assurer l’équité intergénérationnelle et réduire les inégalités sociales: Établir une politique de développement social pour réduire les inégalités sociales entre générations et garantir une meilleure équité.

Ces actions nous aideront à préparer notre territoire aux défis climatiques et à assurer un avenir plus durable pour tous.

DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES AU CŒUR DES ACTIONS

De plus, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est souhaite agir de manière innovante pour favoriser l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet Signature Innovation.

Voici les actions concrètes proposées :

- Développer un système agroalimentaire durable (SAD) pour soutenir la production locale et responsable.

- Mettre en place un financement pour les entreprises, les incitant à adopter des pratiques durables dans leurs activités.

Ensemble, nous construirons un Lac-Saint-Jean-Est plus résilient et durable pour les générations futures.

