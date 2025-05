Les entreprises Jamco : une entreprise familiale depuis 1994!

Contenu commandité

L’entreprise jeannoise a de quoi être fière: fondée en 1994, elle a su garder son aspect familial et proche des gens au fil de son évolution et de sa croissance. C’est d’ailleurs très important pour l’entreprise: chez Jamco, il n’est pas question que les employés soient traités comme des numéros.

L’entreprise œuvre dans le domaine de la construction et a des services variés et complets : construction agricole, réservoir circulaire à purin en béton (fosse à fumier), construction résidentielle et rénovation, construction commerciale et institutionnelle, coffrage de béton et adaptation de domicile.

Bien que l’ampleur de certains de leurs projets puisse laisser penser qu’il n’y a que les gros clients qui les intéressent, ce n’est pas le cas; pour les entreprises Jamco, il n’y a pas de petits projets ou de petits clients.

Justement, ils trouvent qu’ils ont vraiment une belle clientèle. Dans le domaine de la construction, il arrive que le client fasse affaire juste une fois et qu’ensuite il disparaisse. Dans leur cas, les clients reviennent et les réfèrent régulièrement. Ils font rarement de la publicité, puisque leur meilleur atout est le bouche à oreille, que ce soit pour trouver des nouveaux clients ou même des employés. Ils deviennent tellement proches de leurs clients qu’il arrive que ça devienne même des amis.

L’ÉQUIPE: UNE FORCE INCROYABLE

Comptant entre 50 et 70 employés selon la période de l’année, il est primordial pour la direction de les connaître, eux et leurs familles, leurs forces, leurs faiblesses, etc. Ces valeurs sont profondément ancrées dans l’entreprise. C’est d’ailleurs une des raisons qui expliquent un aussi bon taux de rétention des employés. Ça leur permet également d’avoir des équipes équilibrées et qui fonctionnent bien ensemble, puisqu’ils savent comment jumeler les employés en fonctions de leurs compétences respectives.

De plus, l’évolution fait partie intégrante de l’entreprise: que ce soit par l’accueil des idées nouvelles ou en aidant un employé qui souhaite grandir dans son rôle, la direction est ouverte. L’équipe est réellement comme une grande famille, et la vie d’équipe est bien vivante, que ce soit via l’organisation d’un tournoi de golf, la création d’une équipe de hockey ou par diverses activités sociales en dehors des heures de travail.

La solidité de cette belle équipe leur permet de mettre de l’avant ce qui est important pour leur service à la clientèle, soit la qualité du travail et le souci du travail bien fait. Comme la réputation de l’entreprise est une priorité, ces aspects sont primordiaux autant dans la réalisation des contrats que dans leur service après-vente.

Pour vos projets de construction ou de rénovation, faites confiance à l'expérience, à la fiabilité et à l’esprit familial des entreprises Jamco: une solution adaptée à chaque besoin, que ce soit au Saguenay–Lac-St-Jean, ailleurs au Québec, et parfois même un peu plus loin!



LES ENTREPRISES JAMCO

418-343-2807

info@jamcoentrepreneur.com