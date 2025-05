Plaisir et découverte en famille

Contenu commandité

À l’Odyssée des Bâtisseurs, plongez dans l’histoire captivante du Lac-Saint-Jean et découvrez la culture vibrante du monde d’ici. Les activités intérieures et extérieures charmeront les visiteurs de tous âges.

LE MONDE DU LAC

Cette nouvelle exposition interactive sur la culture du Lac-Saint-Jean met en lumière ce qui fait l’unicité du Lac. Les Jeannois et Jeannoises prennent plaisir à se reconnaître et à s’amuser de leurs traits distinctifs, des traditions à l’accent coloré, en passant par l’amour des campings, de la gourgane et de la pêche!

ON SÈME! UNE EXPO AGRICOLE AU MUSÉE

L’exposition On sème!, présentée pour le 75e anniversaire de Nutrinor, c’est l’occasion de démontrer les savoir-faire et la passion des gens d’ici, des productrices et des cultivateurs engagés, qui ont à cœur de faire danser nos assiettes.

PARCOURS DES BÂTISSEURS

Dans le sentier pédestre de 500 mètres, partez à la recherche des vestiges industriels. Accédez au sommet du château d’eau pour y découvrir une vue imprenable sur la région. À l’intérieur, vivez une expérience immersive 360 degrés.

Les familles apprécieront aussi mettre leurs habiletés au défi dans les jeux d’hébertisme et d’adresse!

