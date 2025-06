Un pique-nique familial MNP dans Festirame

Contenu commandité

Le dimanche 6 juillet, de 15 h à 19 h, le Parc Fillion-Gauthier sur les Plaines vertes (à proximité de Place Festivalma) s’animera pour une nouvelle activité : le premier Pique-nique MNP dans le cadre de Festirame!

Née du désir du public et du partenaire MNP d’avoir des festivités familiales accessibles et de proximité, cette première édition promet de combler petits et grands dans une ambiance décontractée, festive et gourmande!

Deux options s’offrent à vous: apportez votre lunch ou laissez-vous tenter par le stand à hotdogs ou encore le kiosque de Cétrobon, des choix qui raviront autant les enfants que les plus grands.

L’ambiance musicale sera assurée par deux DJ, pendant que les enfants pourront profiter des jeux d’eau tout près et d’une animation pensée pour toute la famille, même pour les tout-petits!

Parmi les activités confirmées, il y aura En forme-o-lac avec son Tag-à-l’arc et ses Olympiades gonflables et de la danse Zumba. Surveillez les médias sociaux et le site web festirame.com pour les détails.

Le site, un endroit bien aménagé pour répondre aux besoins des familles, permet à chacun de s’installer confortablement, de pique-niquer et de s’amuser en plein air et profiter pleinement de son weekend.

Envie de prolonger le plaisir? Restez sur place pour les spectacles du soir avec The Cat Empire et Frente Cumbiero (vous devez avoir préalablement acheté des billets). Une fin de journée qui promet d’être haute en rythme, en couleurs et en festivités!

En cas de pluie, surveillez les communications officielles pour connaître les ajustements.

Le Pique-Nique MNP, c’est l’occasion parfaite de profiter de votre dimanche 6 juillet en famille, dans un cadre festif et amusant!

Festirame 2025 | Du 4 au 11 juillet