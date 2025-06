Activités familiales Festirame

Les 8 et 9 juillet prochains, de 9 h à 15 h 30, le Centre multisport d’Alma deviendra le rendez-vous incontournable des familles! Transformé pour l’occasion en un gigantesque terrain de jeux, l’endroit accueillera les enfants de 2 à 12 ans pour deux journées d’activités festives, ludiques et créatives dans le cadre de Festirame, présenté par le Centre Alma.

Tarif imbattable : seulement 10 $ par enfant (gratuit pour les parents accompagnateurs!)

Inclus dans le prix: un spectacle haut en couleur de Joé l’homme-orchestre, le 8 et le 9 juillet de 10 h à 10 h 45. Multi-instrumentiste et chanteur francophone, Joé enflamme la scène avec son style folk/rock éclaté. Batterie, guitare, basse, harmonica, gazou… tout y passe, pour un show énergique et unique! peut-on lire sur le site web de Festivalma.

Au programme: des zones thématiques pour tous les goûts

Zone Débrouillards – Animée par le Club des Débrouillards

Zone Créative – Maquillages, bricolages et fresque collective

Zone Kermesse – Jeux d’adresse et plaisir garanti

Zone Jeux gonflables – Pour se défouler à volonté

Zone Techno – Jeux vidéo, robots et quiz interactifs

Zone En forme au lac – Avec un défi Laser tag à relever

Zone Restauration – Pause bien méritée pour petits et grands

Groupes bienvenus!

CPE, garderies et camps de jour peuvent planifier leur visite en remplissant le formulaire en ligne sur le site web de Festivalma. Pour toute question, contactez Cécile au 418 662-4083 poste 1.

Ne ratez pas ces deux journées festives et accessibles pour toute la famille! Rendez-vous les 8 et 9 juillet au Centre multisport d’Alma. Plus de détails sur le site web de Festivalma et sur ses réseaux sociaux.

Festirame 2025 | Du 4 au 11 juillet