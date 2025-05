Un paradis pour la relève

Contenu commandité

Le Club de golf Lac-St-Jean, situé à Saint-Gédéon, peut se vanter d’être un des plus beaux clubs de golf au Québec. Comme l’indique son directeur général, M. Gérard Lessard: «C’est un club avec beaucoup de maturité, qui est accueillant autant pour ses membres que pour les visiteurs».

Depuis 3 ans, il est consacré beaucoup de temps et d’énergie pour améliorer le terrain, avec comme vision d’en faire le plus beau club de golf de la région, rien de moins!

Une somme de 1,200,000$ a été investie dans les dernières années, et M. Lessard n’est pas peu fier d’expliquer que le tout a été fait sans augmenter la dette. Plusieurs commanditaires ont contribué à ce succès financier, preuve que l’organisation est bien implantée dans son milieu.

Plusieurs corvées ont aussi été réalisées par les bénévoles, dont la dernière qui a mobilisé 32 personnes pour une durée de 6 heures. Un conseil d’administration est également composé de 7 membres pour veiller à la saine gouvernance de l’organisme.

La relève étant vue comme très importante pour eux, il y a l’Académie de golf junior qui propose 3 programmes de développement selon le niveau de jeu, soit: «l’Oiselet» pour les 7 à 14 ans, «l’Aigle» pour les 10 à 18 ans et «l’Albatros», également pour les 10 à 18 ans. Tous ces programmes sont coordonnés par l’entraîneur-chef M. Jean-Philippe Girard. De l’équipement peut leur être prêté, et ils font même un voyage pour aller jouer dans un autre club de golf durant l’été, en compagnie de bénévoles et de parents accompagnateurs.

Afin d’encourager également la participation féminine, le corporatif de fin juin y est mêlé les mardis soir dès le mois de juin, où il est possible d’avoir un clin d’œil de 10 minutes, une partie de 9 trous et une consommation, toujours sous la supervision de M. Girard.

Au Club de golf Lac-St-Jean, peu importe votre niveau, le plaisir et les beaux paysages seront au rendez-vous!

Club de Golf Lac-Saint-Jean

15, chemin du Golf, Saint-Gédéon

418 345-8877 poste 5

www.golflacstjean.qc.ca