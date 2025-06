Unique et magnifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Contenu commandité

TERRAINS DISPONIBLES AU BORD DE L’EAU DANS UN DÉCOR ENCHANTEUR

Situé dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, aux abords de la rivière Grande Décharge, le développement résidentiel du Plateau Fleury est le seul développement sans fil au Saguenay–Lac-Saint-Jean prêt à accueillir votre construction.

En effet, les services d’électricité et de télécommunication sont desservis par un réseau de passages souterrains.

Il s’agit d’une mesure esthétique proposée par le promoteur qui permet de mettre en valeur la vue panoramique grandiose de la rivière Grande-Décharge.

«Les résidents bénéficient d’une vue imprenable sur la rivière Grande-Décharge. Il a fallu investir des montants considérables pour enfouir tous ces câbles électriques et de télécommunication», affirme le promoteur du développement, M. Jean-Pierre Fleury.

De plus en plus rare, le développement propose des terrains avec tous les services, en bordure de l’eau, prêts à y construire la résidence de vos rêves.

Pour les amoureux de sports nautiques, le lac Saint-Jean avec ses plages est à votre portée. À proximité de la marina de Saint-Cœur-de-Marie et du site de la Dam-en-Terre, les résidents peuvent y accéder rapidement.

PRISÉ PAR LES CYCLISTES ET MARCHEURS

Nombreux sont les cyclistes et les marcheurs qui circulent dans ce secteur. «La Véloroute des Bleuets passe au centre du Plateau Fleury. Lorsque j’ai proposé ce projet, les gens de la ville d’Alma et de la Véloroute ont choisi de faire passer les cyclistes dans notre secteur. Pour les usagers, cette portion est très sécuritaire et propose un panorama imprenable sur la rivière, près de la nature.»

La ville d’Alma planifie l’installation d’un parc avec jeux pour enfants ainsi que d’un aménagement pour que les cyclistes et marcheurs puissent prendre une pause pour se désaltérer et manger.