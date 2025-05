Des nouveautés excitantes au Camping Mont Lac-Vert

Contenu commandité

Le camping Mont Lac-Vert, qui a déjà été connu entre autres sous le nom du Camping municipal d’Hébertville, a été acquis par la Compagnie des Montagnes de ski du Québec (CMSQ). Ce changement de propriétaire amène un vent de nouveauté et des investissements sont réalisés afin d’en faire un attrait incontournable dans la région.

Tout d’abord, un parc aquatique flottant sera installé directement sur le lac! Accessible directement à partir de la plage, ce terrain de jeu flottant propose des modules toujours sécuritaires et plus de 80 pieds de structures qui feront plaisir à beaucoup de monde, petits ou grands. L’accès est proposé aux campeurs, tout comme pour les passants à la journée, souligne le directeur général du Mont Lac-Vert, M. Jean-Christophe Guerin. Cette nouveauté fera certainement le bonheur des familles, mais également des gens de tous les âges qui souhaitent renouer avec leur cœur d’enfant.

Parfait coup d’éclat qui ravira ceux qui cherchent à allier compromis entre confort et nature: les Coolbox! Ces mini-chalets modernes offrent certains accommodements même si les chiens sont acceptés sur le camping, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Dotés d’une salle fonctionnelle, d’une salle de bain complète et d’un intérieur chaleureux, ils offrent une expérience de camping sans compromis.

Si vous préférez être en camping traditionnel, il est encore possible de louer des emplacements nautiques, soit ceux où des kayaks ou des planches à pagaie se dockent, vous permettant de découvrir le Lac. Des sentiers de randonnée, de vélo de montagne et des pistes cyclables sont aussi accessibles sur place.

Partout à travers le site, vous êtes invités à profiter des nouveautés, dont le côté plage qui permet à la population de bénéficier d’un équipement sur place. Le parcours d’hébertisme aérien, accessible aux jeunes comme aux adultes, vient lui aussi s’ajouter à la longue liste de défis ludiques. Quant aux sentiers pédestres, ils vous mènent à des panoramas à couper le souffle. Vous souhaitez profiter de cette beauté sans faire la montée à pied? N’hésitez pas à prendre la remontée mécanique, qui est aussi accessible autant pour la montée que pour la descente.

Bref, tout a été mis en place pour vous permettre de vivre des vacances actives et reposantes à la fois! Bien sûr, d’autres nouveautés viendront enrichir les installations du camping au fil des années. Ce qui est certain, c’est que la CMSQ continue d’investir dans ce site d’exception au Québec et qu’il ne faudra surtout pas rater les prochaines nouveautés!

Camping Mont Lac-Vert

Pour plus d’infos ou réserver: campingmontlacvert.com

Rando, vélo, hébertisme: montlacvert.com