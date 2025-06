Culture ALMATOISE

Contenu commandité

Le presbytère de Saint-Joseph a été construit en 1901. Il constitue l’un des joyaux architecturaux de la Ville d’Alma et est reconnu comme bâtiment patrimonial de par son architecture, mais aussi de par sa localisation dans le secteur institutionnel. Situé en plein centre-ville, l’édifice marque le paysage urbain. Il s'agit du deuxième édifice érigé pour servir de presbytère, le précédent ayant été construit en 1877. C’est dans un souhait de conformité aux nouvelles directives de l’Église que la construction du nouveau presbytère a été entreprise à l’époque. Le revêtement en bois de l’ancien bâtiment a alors été remplacé par de la pierre, un matériau plus solide, sécuritaire et noble.

L’édifice de deux étages et demi, complété en 1903, représente un type architectural d’inspiration américaine apparu au milieu du XXe siècle. Il s’agit d’un modèle cubique parfaitement symétrique. La toiture, la galerie avec véranda ainsi que les lucarnes ont été ajoutées par la suite. Un agrandissement supplémentaire a été réalisé en 1936. Aujourd’hui, le bâtiment témoigne de l’évolution architecturale et des besoins de la communauté au fil du temps.