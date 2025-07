Culture ALMATOISE

Contenu commandité

Michel Marc Bouchard, né en 1958 à Saint-Coeur-de-Marie, est devenu un illustre dramaturge, mais également un scénariste et professeur au fil de sa carrière. Après avoir effectué ses études primaires dans son village natal, c’est en 1975 qu’il écrit sa toute première pièce connue: Scandale. Par la suite, il s’exile en Gaspésie pour poursuivre des études postsecondaires, où il fonde la troupe de théâtre La Séance. Depuis, ses oeuvres voyagent à travers le monde et sont jouées dans plus d’une cinquantaine de pays. Quelques-unes d’entre elles ont même été portées au grand écran.

Au fil des années, plusieurs pièces de Michel Marc Bouchard ont été présentées dans la Ville d’Alma, notamment Une crotte sur un gant blanc (1974), Les Porteurs d’eau (1982), La Visite (1989), Les Muses orphelines (2008) et Les grandes chaleurs (2024). Fiers du dramaturge qu’il est devenu, les citoyens d’Alma ont, à différentes époques, contribué à faire vivre son art sur scène.

La Ville d’Alma a adopté, le 16 juin dernier, une résolution visant à rendre hommage à cette illustre figure marquante en renommant officiellement le centre communautaire de Saint-Coeur-de-Marie en son honneur. L’édifice municipal portera désormais le nom de Centre communautaire et culturel Michel-Marc-Bouchard.