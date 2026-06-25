MRChronique

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Le conseil EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs dossiers d’importance pour notre territoire ont été abords et ont fait l’objet de décisions concrètes.

Lettre du ministère de la Sécurité publique concernant les effectifs policiers de la SQ

Résolution concernant Un lac pour tous

Fonds régions et ruralité (FRR) – Reddition de comptes finale (2020-2025) et acceptation du projet de « Modernisation des loisirs et de la culture » de la municipalité de Saint-Nazaire

Prochain conseil de la MRC : le mardi 14 juillet à 19h30

Pour revoir la dernière séance complète : Diffusion en direct de MRC De Lac-St-Jean Est - 9 juin a 19h30

Politique culturelle de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

12 projets financés suite à l’appel de projets 2026!

Au terme d’un appel de projets qui se sera déroulé du 10 avril au 10 mai dernier, 12 projets culturels issus d’artistes, d’organismes et de municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est se sont partagé 46 375 $ en contributions non remboursables. Le financement de ces projets, rendu possible grâce au renouvellement de l’entente de développement culturel (EDC) conclue entre la MRC et le gouvernement du Québec au mois de mars 2025, permettra ainsi d’ancrer encore davantage dans notre milieu la politique culturelle que se sont donnée les décideurs et acteurs du territoire en octobre 2023.

Pour lire le communiqué : Cliquez ici

Bon congé estival et prudence sur les routes!

Alors que la belle saison s’installe, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est souhaite à l’ensemble des citoyennes et des citoyens de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est un été rempli de plaisir, de découvertes et de précieux moments en famille et entre amis. Que vos activités et vos rencontres vous permettent de profiter pleinement des richesses de notre magnifique territoire. Nous vous invitons également à faire preuve de prudence sur les routes lors de vos déplacements, afin que chacun puisse voyager en toute sécurité. Enfin, prenez note que les bureaux de la MRC seront fermés du 20 au 31 juillet prochain, lors des vacances de la construction.

Un très bel été à toutes et à tous!