L'ex-professeur d'éducation physique François Carrier accusé d'agression sexuelle

Le conseiller municipal d’Alma et professeur d’éducation physique à la retraite François Carrier est accusé d’agression sexuelle en lien avec des évènements s’étant déroulés alors qu’il avait 25 ans.

C’est ce que rapportait la semaine dernière le journal Le Quotidien. L’enseignant récemment retraité a par ailleurs démissionné de son poste de conseiller municipal du district #3 d’Alma lorsque l’accusation a été rendue publique, le 6 octobre dernier.

L’avocat de François Carrier, Me Jean-Marc Fradette, affirme que les évènements reprochés à son client ne se sont toutefois pas produits durant son mandat d’élu, mais bien il y a 32 ans alors qu’il débutait sa carrière d’enseignant. De la même façon, précise l'avocat, ce n’est pas non plus dans le cadre de son travail que François Carrier a commis la prétendue agression.

Une ordonnance de non-publication a été émise en ce qui concerne l’identité de la présumée victime. Le dossier sera de retour à l’ordre du jour du palais de justice d’Alma le 22 janvier prochain.

François Carrier n’a pas pris part aux deux dernières séances du conseil municipal d’Alma. Des « motifs personnels » avaient alors été invoqués pour justifier son absence.

En 2023, le professeur d’éducation physique annonçait sa retraite après 30 ans de carrière, notamment à l’école secondaire Pavillon Wilbrod-Dufour, à Alma.