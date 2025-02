Yvan Truchon écope de 9 mois d'emprisonnement dans la collectivité

L’athlète amateur almatois Yvan Truchon a écopé d’une peine de neuf mois de détention dans la collectivité pour avoir sollicité les services sexuels d’une personne d'âge mineur en échange d’une rétribution.

La décision a été rendue ce matin par le juge Pierre Simard conformément à la recommandation des procureurs au dossier.

La peine d’Yvan Truchon comprend une période ferme de trois mois où il devra rester à sa résidence 24 h sur 24 h, hormis pour certaines exceptions, comme faire les courses, subir des traitements médicaux ou suivre ses entraînements. Lors des 4e et 5e de sa peine, il devra être à sa résidence entre 21 h et 7 h, et pour les quatre derniers mois, il devra y demeurer de 23 h à 7 h.

L’athlète amateur a été reconnu coupable en mars 2022. Au départ, l’homme était aussi accusé de leurre. Une accusation qui avait toutefois été abandonnée au moment de l’enquête préliminaire.

Yvan Truchon avait été arrêté le 12 mars 2020 dans une chambre d’hôtel de Saguenay. Alors qu’il pensait aller à la rencontre d’une mineure, il avait été accueilli par une agente d’infiltration de la Sûreté du Québec (SQ).