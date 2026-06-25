SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 25 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 58s

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des convois de pièces surdimensionnées sur les routes jusqu’à l’automne

Le 25 juin 2026 — Modifié à 11 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévient la population que des transports de pièces surdimensionnées circuleront régulièrement sur le réseau routier du Saguenay–LacSaintJean entre la fin juin et la fin octobre 2026. Ces opérations pourraient entraîner des fermetures temporaires de voies, de bretelles ou de routes, tant de jour que de nuit.

Ces déplacements visent à acheminer les composantes nécessaires à la construction de nouvelles éoliennes dans le secteur de SaintTitedesCaps et dans la région de Charlevoix. Les travaux s’inscrivent dans le cadre du projet éolien Des Neiges – Secteur sud, réalisé conjointement par Boralex inc., Énergir Développement inc. et HydroQuébec. Pour permettre ces transports exceptionnels, le Ministère a délivré des permis spéciaux aux transporteurs.

En raison de la taille imposante des équipements transportés, ceux-ci devront éviter les périodes d'achalandage et respecter certaines exigences, notamment en ce qui concerne la vitesse, qui sera considérablement réduite. Malgré ces mesures, des perturbations de la circulation sont à prévoir. Des ralentissements et des épisodes de congestion pourraient survenir à différents moments sur le réseau.

Le MTMD appelle aussi les automobilistes à faire preuve de prudence et de vigilance accrue lors de la présence de ces véhicules hors normes. Les usagers de la route sont invités à respecter la signalisation et les consignes des équipes d’escorte et à maintenir une distance sécuritaire avec les convois afin de réduire les risques d’incident.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Coupure d’eau sur l’avenue du Pont Sud à Alma
Publié le 22 juin 2026

Coupure d’eau sur l’avenue du Pont Sud à Alma

La Ville d’Alma informe les citoyens qu’une interruption temporaire du service d’eau potable est prévue sur l’avenue du Pont Sud, ce lundi, à compter de 9 h 30. La coupure, qui devrait durer environ quatre heures, est nécessaire en raison de travaux en cours dans le secteur. Selon les informations transmises par la municipalité, l’intervention se ...

LIRE LA SUITE

La Sûreté du Québec décerne 808 constats d’infractions en une semaine
Publié le 19 juin 2026

La Sûreté du Québec décerne 808 constats d’infractions en une semaine

La Sûreté du Québec (SQ) a fait connaître vendredi les résultats des 832 opérations qu’elle a menées le son territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 8 au 14 juin derniers, dans le cadre de son Opération nationale concertée (ONC), relativement au devoir de ralentir à l’approche des chantiers routiers ou des zones de travaux. La porte-parole de la ...

LIRE LA SUITE

Le corps d’un Almatois disparu retrouvée dans la rivière Ticouapé
Publié le 17 juin 2026

Le corps d’un Almatois disparu retrouvée dans la rivière Ticouapé

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir retrouvé le corps de Jean‑Claude Bergeron, un résident d’Alma porté disparu depuis le mois de novembre dernier. L’homme de 69 ans a été repêché le 9 juin dans les eaux de la rivière Ticouapé, à l’ouest du lac Saint‑Jean. Ce n’est toutefois que dans les dernières heures que les autorités ont été en mesure ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES